El cuadro 'Arlequín' de Picasso se vende por 42,6 millones en una subasta en Nueva York

El cuadro Arlequín (Busto) del pintor español Pablo Picasso, de estilo cubista, se ha vendido por 42,6 millones de dólares en una subasta de arte moderno en Sotheby's en Nueva York, en la que era la obra más destacada.

La obra, que protagonizó una subasta fallida hace casi veinte años, estaba estimada en unos cuarenta millones de dólares, por lo que ha cumplido con las expectativas al alcanzar ese precio de martillo. A ello se le sumaron comisiones e impuestos, tras una breve batalla de pujas.

Realizada dos años después de que el artista malagueño completara Les Demoiselles d'Avignon, en 1909; la pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano, dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes. Este Picasso era la pieza estrella de la colección del pintor estadounidense de origen italiano Enrico Donati, conocido como "el último surrealista", y su esposa Adele, por encima de otras obras de codiciados artistas como Van Gogh y Matisse.