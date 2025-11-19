El 'Retrato de Elisabeth Lederer' de Klimt se vende por 236 millones, la obra de arte moderno más cara jamás subastada

El cuadro de Gustav Klimt, retrato de Elisabeth Lederer, se ha convertido en la obra de arte moderno más cara de la historia. Se ha vendido por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby's en Nueva York y supone un récord tanto para el pintor austriaco como para esta casa de subastas.

El cuadro, pintado entre 1914 y 1916, llamaba la atención por su gran tamaño, pero no solo destaca por su calidad artística, sino también por su historia. Es un retrato a escala de la hija de los dos mayores mecenas del artista, fue confiscado por los nazis y casi destruido, pero la familia pudo recuperarlo y en la década de los 80 lo vendió al heredero de la firma de cosméticos Estée Lauder, y con él permaneció hasta su fallecimiento.

Este Klimt también ha sido objeto de una encarnizada batalla entre seis pujadores que se ha alargado durante 20 minutos hasta que el martillazo ha declarado a un ganador, cuya identidad todavía no ha trascendido.

El cuadro ha pulverizado el récord previo de Klimt, los 108 millones que consiguió con Dama con abanico en una subasta en 2023, y también ha marcado un hito en la historia de Sotheby's, superando los 157 millones recaudados por el Desnudo acostado de Amedeo Modigliani en 2018.

El retrato de la joven Lederer es, también, la segunda obra más cara vendida en una subasta, tras desbancar a la azul de las cinco Marilyns de Andy Warhol, que en 2022 recaudó 195 millones, y solo por detrás de Cristo como salvador del mundo de Leonardo da Vinci, que alcanzó los 450 millones, en 2017.