Rubens, Dalí o Delacroix, obras de arte perdidas que aparecen y agitan el mercado

Una crucifixión de Rubens, que se creía perdida desde 1613, ha salido a la luz en una mansión de París, una reaparición estelar que sacude un mercado del arte que este año ha estado lleno de hallazgos felices desde un bronce mítico de Camille Claudel a un estudio de Delacroix o una acuarela de Dalí.

El último descubrimiento, Cristo en la cruz de Pedro-Pablo Rubens, se subastará este 30 de noviembre y su precio podría dispararse a cifras estratosféricas. La matanza de los inocentes, obra del pintor flamenco, reaparecida en 2002 elevó su cotización hasta 76,2 millones de dólares.

En un gesto teatral, una mano descorre una sabana en un apartamento parisino, abandonado desde hace quince años al pie de la Torre Eiffel. Debajo se descubre una estatua de bronce, un ejemplar numerado con el "1" realizado por la escultura Camille Claudel. Se trata de una escena desgarradora titulada La edad madura en la que la artista vuelca su dolor por la ruptura con Rodin.

'La edad madura' de Camille Claudel.

Claudel se autorretrata en la figura arrodillada, una joven que pierde a su amante llevado en brazos de su esposa. Subastado en la sala Philocale de Orleans, el bronce que parte de una estimación de 2,1 millones de dólares se remata por 3,8 millones, segunda mejor adjudicación para la malhadada artista, que terminó su vida en un manicomio.

Leones de Delacroix Un hermoso Estudio de leones reclinados pintado por Eugène Delacroix volvió a la escena pública en julio, tras más de un siglo dentro de una misma familia. El cuadro ha sido estudiado por Malo de Lussac, un experto que ha reconstruido su historia y la ha autentificado. El lienzo había desaparecido en 1864 y se vendió en marzo por unos 300.000 dólares. 'Estudio de leones reclinados' de Delacroix. Hôtel Drouot

Diana de Rosa Otra pintora arrumbada por la historia es la napolitana Diana de Rosa, contemporánea de Artemisia Gentileschi, y digna heredera del caravagismo. En una época, finales del siglo XVI, en el que las artistas son arrinconadas, De Rosa logra permisos para pintar en las iglesias y firmar con su nombre en un universo masculino. Su cuadro Salomé, en el que la joven lleva en una bandeja la cabeza del Bautista, acompañada por otras dos figuras, creó expectación a comienzos de julio y cuadruplicó su estimación inicial. El golpe de martillo cayó en 433.000 dólares, nuevo récord para la pintora napolitana en una subasta, el anterior se situaba en 190.000 dólares, según los datos de Artprice. 'Salomé' de Diana de Rosa.

Guido Reni Un espectacular David con la cabeza de Goliat de Guido Reni (1575-1642) se espera que supere la valoración inicial que lo situa en una horquilla entre dos y cuatro millones de euros. Esta obra maestra viajó por las cortes de Modena, Turín y Viena, antes de desaparecer durante más de dos siglos. La tela resurge como parte del patrimonio de los descendientes de un general de Napoleón y la subasta tendrá lugar el 25 de noviembre por parte de Artcurial. 'David con la cabeza de Goliat' de Guido Reni.

Turner Un adolescente de 17 años, alumno de la Real Academia de Bellas Artes británica pinta una Borrasca que se avecina en 1792. Su nombre es William Turner y luego se convertirá en un famoso artista. El cuadro fue vendido hace un año por 500 dólares atribuido a un oscuro discípulo de Jules César Ibbetson. Tras una limpieza del lienzo, apareció la firma del maestro revelando un momento crucial en la evolución de su estilo. Un desconocido paisaje marino del joven Turner. Con un precio de salida de 400.000 dólares, el paisaje costero se remató en Sotheby's el 2 de julio por 2,5 millones de dólares.

Klimt inédito El historiador Alfred Weidinger ha acreditado la autoría de Gustav Klimt en el Retrato de un príncipe africano (1897), un cuadro perdido tras la Segunda Guerra Mundial. Un coleccionista llevó el lienzo en 2023 a la galeria Wienerroither & Kohlbacher para su valoración. La obra se encontraba en un estado muy frágil, lleno de suciedad, pero un detalle llamó su atención, un sello perteneciente al legado de un gran pintor austríaco. 'Retrato de un príncipe africano' de Klimt. El autor del catálogo razonado de Klimt llevaba veinte años buscando esta tela desaparecida. Weidinger ha establecido que el hombre retratado es un príncipe Osu de Ghana. Se trata de una rareza que un dignatario africano sea representado por un pintor europeo. El cuadro se puso a la venta en la Feria de Arte de Maastrich este mes de marzo por 16,4 millones de dólares. La historia es tan curiosa que se está rodando un documental por parte de InterSpot Film, para seguir sus pasos desde su desaparición hasta su vuelta al mercado del arte.