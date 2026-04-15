Un francés gana un Picasso valorado en un millón de euros en una rifa solidaria en París
- El premio del sorteo es la pintura Tête de femme (Cabeza de mujer), creada en 1941
- La tómbola ha recaudado once millones de euros para la investigación del alzhéimer
Un francés ha ganado la rifa de un cuadro de Pablo Picasso, celebrada en París, entre los miles de participantes que habían comprado alguno de los 120.000 boletos por 100 euros para intentar hacerse con la obra. Los beneficios del sorteo irán destinados a la investigación del alzhéimer.
La pintura Tête de femme (Cabeza de mujer) está valorada en 1.400.000 euros y fue creada en 1941 por el malagueño. La obra es un guache sobre papel que retrata a la que entonces era su pareja, la fotógrafa Dora Maar.
El nombre del ganador, Ari Hodara, residente en París, fue proyectado en una gran pantalla tras conocerse durante una trasmisión en directo en redes sociales que su número había sido el agraciado: el 94.715. La rifa se celebró en la casa de subastas Christie’s en la capital gala, con un sorteo ante notario.
Tras recibir una llamada de teléfono desde la sala de subastas, este ingeniero comercial de 58 años mostró en un primer momento su incredulidad al creer que se trataba de una "broma", pero al conectar la pantalla de su teléfono comprobó con alegría que era el ganador.
Según ha contado, compró el boleto tras conocer la iniciativa benéfica en un programa de televisión. Y ha señalado que "cuando haces este tipo de apuestas, no esperas ganar". Sin embargo, ya tiene ubicación para su nuevo cuadro: el salón.
Un bote solidario de once millones de euros
El pasado viernes, se agotaron todos los billetes de la tómbola solidaria Un Picasso por cien euros. Con esta iniciativa, los organizadores han conseguido recaudar 12 millones de euros.
Alrededor de un millón será destinado a pagar el cuadro a un precio preferencial a la galería de arte Opera Gallery, propietaria del cuadro, según ha anunciado Péri Cochin, productora de televisión francolibanesa y promotora de la idea.
Los once millones de euros restantes irán destinados a la Fondation Recherche Alzheimer. Con esta suma, se espera financiar cinco proyectos de investigación sobre esta dolencia, que cubren desde cuestiones genéticas, los biomarcadores y nuevas posibilidades de tratamiento.
El presidente de esta organización, el doctor Olivier de Ladoucette, ha calificado de "brillante" la idea de hacer "una tómbola planetaria con un premio único", —que siempre es un cuadro de Picasso— que en cada edición tiene un destinatario solidario diferente.
En la primera, en 2013, se recaudaron 4,8 millones de euros por la rifa de la tela El hombre con chistera. La dotación se otorgó a la Asociación Internacional para Salvar Tiro que pretende reconstruir esa ciudad libanesa, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y el ganador fue un joven de 25 años de Pensilvania, en Estados Unidos.
En la segunda, celebrada en 2020, se obtuvieron 5,1 millones de euros para la ONG Care y el cuadro, Naturaleza muerta, se lo llevó una contable italiana que había recibido su participación como regalo de Navidad de su hijo.