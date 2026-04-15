Un francés gana un Picasso valorado en un millón de euros en una rifa solidaria en París

Un francés ha ganado la rifa de un cuadro de Pablo Picasso, celebrada en París, entre los miles de participantes que habían comprado alguno de los 120.000 boletos por 100 euros para intentar hacerse con la obra. Los beneficios del sorteo irán destinados a la investigación del alzhéimer.

La pintura Tête de femme (Cabeza de mujer) está valorada en 1.400.000 euros y fue creada en 1941 por el malagueño. La obra es un guache sobre papel que retrata a la que entonces era su pareja, la fotógrafa Dora Maar.

El nombre del ganador, Ari Hodara, residente en París, fue proyectado en una gran pantalla tras conocerse durante una trasmisión en directo en redes sociales que su número había sido el agraciado: el 94.715. La rifa se celebró en la casa de subastas Christie’s en la capital gala, con un sorteo ante notario.

Tras recibir una llamada de teléfono desde la sala de subastas, este ingeniero comercial de 58 años mostró en un primer momento su incredulidad al creer que se trataba de una "broma", pero al conectar la pantalla de su teléfono comprobó con alegría que era el ganador.

Según ha contado, compró el boleto tras conocer la iniciativa benéfica en un programa de televisión. Y ha señalado que "cuando haces este tipo de apuestas, no esperas ganar". Sin embargo, ya tiene ubicación para su nuevo cuadro: el salón.