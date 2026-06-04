La UCO registra la empresa vasca Tubos Reunidos y pide información a la SEPI por orden de Pedraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves las instalaciones de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio y Bilbao y ha acudido además a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para pedir información en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Así lo han confirmado a RTVE fuentes del caso y de la empresa pública, desde la que reiteran su "total colaboración con la justicia".

Pedraz dirige la investigación de una presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del partido Leire Díez. Esta semana, el juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa, aunque ha mantenido bajo reserva una pieza separada, en el marco de la cual es en la que la UCO lleva adelante las diligencias de este jueves.

La SEPI es el acreedor más importante de Tubos Reunidos, con más de la mitad de su deuda. La sociedad estatal otorgó en 2021 un rescate a la empresa por 112,8 millones de euros. Una operación que aparece en el sumario del ya conocido como 'caso Leire', en el que se hace referencia, entre otras cuestiones, a una reunión el 13 noviembre de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz, entre Cerdán, Díez y dos directivos de Tubos Reunidos.

Ya en diciembre pasado, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó la detención de la exmilitante del PSOE; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación en la que se investigaba si los tres cobraron más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.

Ya entonces se especificó que, a partir de las indagaciones de la UCO, se supo que los tres pertenecían a un grupo autodenominado Hirurok que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

La resolución de diciembre señalaba que, en el caso del rescate a Tubos Reunidos, desde el grupo Hirurok habrían realizado acciones de "intermediación" para que se otorgara esa ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".

01.04 min El juez deja en libertad con medidas cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Santos Cerdán