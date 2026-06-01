El juez Pedraz levanta parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Díaz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Díaz sobre la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez, así como presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI).

El sumario se conoce parcialmente cinco días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrara en la sede de Ferraz para requerir al PSOE información relacionada con la exmilitante Leire Díez. A través de un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el instructor explica su decisión en que ya se han practicado "gran parte de las diligencias" que motivaron el secreto de la causa, aunque acuerda mantenerlo para una pieza de la causa por el plazo de un mes, "a fin de no perjudicar las diligencias de investigación que penden", asegura.

Santiago Pedraz, de este modo, inicia así los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas "a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa". Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Leire Díez.

Requerimientos de información en la sede del PSOE El requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada se alargó más de doce horas, a partir del cual los agentes reclamaron "información detallada" sobre los gastos, así como el Programa de Cumplimiento Normativo vigente en la formación, según precisaba Pedraz en su auto. Y es que la Audiencia Nacional ha extendido su investigación sobre gastos del PSOE desde que lo lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al requerir información sobre la gestión de los efectuados también en 2025 y que se suma al periodo 2017-2024, sobre el que ya indagaba. Pero no solo el juez Pedraz investiga gastos del partido, ya que su compañero en la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió una pieza separada en el 'caso Koldo', que declaró secreta, con la información reclamada al PSOE sobre sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024. El PSOE entregó en diciembre un 'pendrive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. Entre tanto, los jueces de la Audiencia Nacional continúan con sus pesquisas también en otra de las causas que han supuesto un mazazo para el PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cerdán niega la utilización ilegal de fondos del PSOE en el caso Leire para hacer "chantajes ni nada por el estilo" Y este lunes hemos escuchado por primera vez al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, imputado en este caso. Cerdán ha negado la utilización ilegal de fondos del partido para hacer "chantaje" ni "nada por el estilo", ni habría encargado a la exmilitante socialista cortocircuitar las investigaciones judiciales relativas al Partido Socialista.