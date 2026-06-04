Muere Marjane Satrapi, novelista gráfica y cineasta autora de 'Persépolis', a los 56 años
- La artista franco-iraní ha fallecido "de tristeza tras la muerte su marido hace un año", según ha comunicado su familia
- Recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024 por su "defensa de los derechos humanos"
La novelista gráfica y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, autora de Persépolis, ha fallecido a los 56 años, según ha informado su familia a la agencia AFP . "Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", reza el comunicado. Satrapi recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su "defensa de los derechos humanos y la libertad".
Nacida en Rasht (Irán) en 1969, desarrolló su carrera Francia. En 2000 publicó Persépolis, una novela gráfica que tomaba el nombre de la antigua capital del Imperio Persa para contar en realidad la transición de Irán desde la época del sha y el control de las potencias occidentales a la irrupción de la Revolución Islamista de 1979 y la dura teocracia implantada bajo el régimen de los religiosos liderados por el Ayatolá Jomeini.
La novela gráfica era la historia de su vida: la de una niña de una familia progresista aplastada por una dura versión del islamismo que fue enviada a Europa para ser educada fuera de la represión. Satrapi residió en Viena y finalmente en París, donde residió desde entonces. A partir de ahí, su fama y reconocimiento no se detiene y en 2003 publica Bordados, donde vierte una mirada divertida, aunque crítica, sobre la vida sexual de las mujeres iraníes.
De ilustradora prestigiosa a celebridad cultural mundial
Junto a Vincent Paronnaud, acometió la adaptación y dirección de la versión cinematográfica de Persépolis. Estrenada en 2007 -premiada en Cannes y nominada al Oscar-, amplificó el éxito del cómic y convirtió a Satrapi en una auténtica celebridad cultural: Persépolis es una de las películas de animación más importantes del siglo.
Tras su éxito como cineasta, repitió la jugada de adaptar otra de sus novelas gráficas, Pollo con ciruelas, en 2012, pero esta vez saliendo de la animación y saltando a la imagen real con un reparto que incluía a Mathieu Amalric, Maria de Medeiros, Chiara Mastroianni e Isabella Rossellini. Y en 2019 dirigió a Rosamund Pike en Madame Curie, biopic sobre la célebre científica.
En 2023, Satrapi reunió a un equipo de grandes dibujantes europeos (participaron Paco Roca y Patricia Bolaños) e iraníes en el cómic Mujer Vida Libertad (Reservoir Books), en el que conmemoraba la inédita protesta feminista en el país tras el asesinato de Mahsa Amini en 2022 por no llevar bien puesto el velo, un cómic que era gratuito para su descarga en Irán.
Cuando recibió el Premio Princesa de Asturias en Oviedo, Satrapi trazó en su discurso un retrato de la dualidad del ser humano, entre la violencia y la benevolencia, "esperando siempre que la segunda prevalezca sobre la primera", y finalizó apelando a la humanismo con unos versos de Saadi, poeta iraní del siglo XIII: Los seres humanos son parte de un mismo cuerpo, y tienen un mismo origen / Cuando la vida causa dolor a un miembro, los demás no descansan / Tú que eres indiferente al sufrimiento de los demás / No mereces llamarte humano".