Muere Marjane Satrapi, novelista gráfica y cineasta autora de 'Persépolis', a los 56 años

La novelista gráfica y cineasta franco-iraní Marjane Satrapi, autora de Persépolis, ha fallecido a los 56 años, según ha informado su familia a la agencia AFP . "Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", reza el comunicado. Satrapi recibió en 2024 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su "defensa de los derechos humanos y la libertad".

Nacida en Rasht (Irán) en 1969, desarrolló su carrera Francia. En 2000 publicó Persépolis, una novela gráfica que tomaba el nombre de la antigua capital del Imperio Persa para contar en realidad la transición de Irán desde la época del sha y el control de las potencias occidentales a la irrupción de la Revolución Islamista de 1979 y la dura teocracia implantada bajo el régimen de los religiosos liderados por el Ayatolá Jomeini.

La novela gráfica era la historia de su vida: la de una niña de una familia progresista aplastada por una dura versión del islamismo que fue enviada a Europa para ser educada fuera de la represión. Satrapi residió en Viena y finalmente en París, donde residió desde entonces. A partir de ahí, su fama y reconocimiento no se detiene y en 2003 publica Bordados, donde vierte una mirada divertida, aunque crítica, sobre la vida sexual de las mujeres iraníes.