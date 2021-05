Un retrato de vibrantes colores y de grandes dimensiones pintado por Pablo Picasso de su musa y amante Marie-Thérèse Walter ha alcanzado este jueves los 103,4 millones de dólares (85 millones de euros) en una subasta de Christie's celebrada en Nueva York.

La puja por Mujer sentada cerca de una ventana (Marie-Thérèse) (Femme assise près d"une fenêtre (Marie-Thérèse)) empezó en los 45 millones de dólares y poco después superó los 55 millones, el valor aproximado que le habían otorgado los expertos de la casa de subastas, para terminar en un precio de martillo de 90 millones, al que luego se le sumaron las tasas y los impuestos.

El astronómico precio se alcanzó tras casi 20 minutos de batalla entre dos compradores que pujaban por teléfono a través de representantes de Christie's en Nueva York, que incrementaban el monto sin prisa pero sin pausa.

“#AuctionUpdate Pablo Picasso, 'Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)' realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA“