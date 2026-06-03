El Salvador condena a 254 pandilleros de la Mara Salvatrucha a penas de hasta 85 años de cárcel en un juicio masivo

Una corte penal de El Salvador ha condenado a 254 supuestos pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha (MS13) a penas de hasta 85 años de prisión tras más de un mes y medio de un juicio masivo, según ha informado este martes (noche del miércoles en España) la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la fuente, los condenados son integrantes de las células 'Park View Locos Salvatruchos', que operaban "en más del 50% del territorio del departamento de Cabañas, donde mantenían atemorizados a los lugareños" entre 2013 y 2022.

Entre los condenados se encuentra el cabecilla de la célula, identificado como Eugenio Morales, conocido como 'Little Pesadilla', quien ha recibido una pena de 85 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga "con fines de tráfico". "De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, estos pandilleros tenían diferentes funciones que permitían mantener el control y así facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de Cabañas", indica la FGR, que detalla que la sentencia fue dada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Audiencia única abierta contra un grupo de más de 400 supuestos líderes de la MS13 EFE / Rodrigo Sura