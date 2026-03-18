El Congreso de El Salvador aprueba una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ha aprobado este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para "homicidas, violadores y terroristas" propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", indica la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Sin debate previo Tras su aprobación, que se ha dado sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución. La reforma aprobada ha pasado a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria. La presidenta electa de Costa Rica prevé una relación cercana con EE.UU. y El Salvador Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, esta reforma "tiene por objetivo el aprobarle cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores". "Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", ha apuntado.

Apoyo de parte de la oposición En la votación de la reforma constitucional, por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) ha sumado sus votos para una iniciativa de este tipo. Horas antes de la aprobación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha declarado en la presentación de la iniciativa que "el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", por lo que han pedido levantar la prohibición de la prisión perpetua. La Asamblea Legislativa también debe dar luz verde a una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Contra Actos de Terrorismo y otras secundarias para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.