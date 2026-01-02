Detienen en Sevilla a un periodista salvadoreño cuando iba a pedir asilo por un orden de Interpol emitida por Bukele
- Se espera que la Audiencia Nacional decida si queda en libertad
- Reporteros sin Fronteras critica el "abuso" de la cooperación policial por parte de El Salvador
El periodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales ha sido detenido este viernes en una comisaría de Sevilla donde tenía cita para pedir asilo tras hacerse efectiva una orden de Interpol emitida por el Gobierno de Nayib Bukele, según ha informado a RTVE Noticias la organización Reporteros sin Fronteras (RSF).
"Lleva dos meses en España y hoy acudido a una comisaría de Sevilla para solicitar protección internacional. Y una vez que ha tramitado la petición de asilo, lo han detenido porque había una orden de detención de Interpol del régimen de Bukele", ha explicado el presidente de RSF en España, Alfonso Bauluz, y ha criticado el "abuso de la cooperación policial" y el "uso fraudulento" de las buenas relaciones con España por parte del régimen salvadoreño, para el que "ser periodista" ya es "suficiente delito".
La organización pide, pues, su "inmediata" puesta en libertad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
no solo persigue a las pandillas.
"Se habla mucho de este gran modelo de seguridad del gobierno
pero está teniendo consecuencias graves también
en las voces disidentes porque se ha instrumentalizado
contra cualquiera que contradiga o cuestione de alguna manera
la narrativa oficial del gobierno".
Gabriela y Carolina lo han sufrido personalmente
y gracias a la ONG Galicia Abriga, han podido salir
del país para contarlo.
Por publicar un artículo sobre un proyecto urbanístico
en una zona protegida en el que está implicada
la suegra de Bukele, Carolina ha pagado un precio alto.
"En ese día que publicamos esa investigación y a la misma hora
capturaron a mi papá bajo el régimen de excepción.
Pasó prácticamente once meses en prisión".
Acusado de lo mismo que el resto de las 80.000 personas
que han ido a las cárceles de Bukele en los últimos dos años,
formar parte de las pandillas.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado
detenciones arbitrarias como esta, malos tratos
y torturas.
El padre de Carolina ya está en libertad, pero su vida
y la de su familia han cambiado para siempre.
"Yo no tengo ya condiciones para volver a mi país.
Lastimosamente lo he descubierto ya estando afuera
porque estando adentro vos crees que puedes seguir haciendo
tu trabajo a pesar de todo lo que está ocurriendo pero sí.
Yo ya no vuelvo a mi país".
El presidente salvadoreño cuenta con un 80% de popularidad
por haber transformado uno de los países
más violentos de América Latina en uno de los más seguros.
A cambio, Bukele ha tomado el control de los tres poderes
del Estado y ha limitado libertades fundamentales.
"El régimen que se supone
que debería proteger a la población salvadoreña
está teniendo un costo humano demasiado alto
y nadie debería tener que escoger realmente entre su seguridad
y sus derechos".
Por eso, ambas continuarán trabajando,
a pesar de los riesgos e, incluso, a pesar de tener que empezar
una nueva vida.
Se prevé que la Audiencia Nacional decida su puesta en libertad
Rosales, de 25 años, ha trabajado en medios como El Faro y Zuma Press, con especialidad en temas de derechos humanos, sociedad y política.
En la solicitud de asilo le ha acompañado una abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Un funcionario ha avisado a la Policía Nacional porque se ha activado la circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.
Fuentes jurídicas han indicado a la agencia EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista. El juzgado de guardia puede decretar su puesta en libertad, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.
Tras ser arrestado por la policía, se le ha asignado un letrado de oficio, aunque el joven ya ha elegido otra abogada, Marta Balmaseda, que ha especificado a RTVE Noticias que Rosales va a pasar la noche en el calabozo.
"Para no tener que trasladarlo a Madrid, lo que van a hacer mañana es una videollamada y la Audiencia Nacional decidirá. Supongo que lo va a dejar en libertad. Es muy difícil que se mantenga en prisión", ha señalado la letrada, que ha revelado que el joven lleva un par de meses viviendo en España, donde está con su pareja y tiene un contrato de alquiler, y se dan condiciones de arraigo.
"Nosotros vamos a oponernos a la solicitud que hace su Gobierno (de El Salvador) para que lo devuelvan (a ese país) y solicitar la puesta en libertad para que se estudie el caso. Tampoco es un asunto de terrorismo ni un delito de sangre que justifique que lo puedan mantener (en prisión)", ha matizado.
A la espera de la solicitud de asilo
Si bien aún no ha podido profundizar en los detalles con Rosales, Balmaseda ha explicado que su cliente le ha contado que en El Salvador se le acusa de "un asunto relacionado con tráfico de bitcoins", algo que es "totalmente infundado" porque están haciendo una "persecución política a él y a su familia" y utilizan el derecho penal para perseguir "no el delito, sino a él políticamente".
"Él es periodista, la madre también trabaja en una asociación de derechos humanos. Y entonces la persecución está viniendo por ese motivo, no porque haya cometido ningún delito", ha destacado. Y ha detallado que la solicitud de detención busca su extradición para ser juzgado en El Salvador.
Sin embargo, ha aseverado que al haber una solicitud de asilo, lo primero que se espera es que se resuelva.
"Tenemos informes de organizaciones internacionales específicas, no hablando sobre la situación de persecución generalizada que hay contra la prensa en El Salvador, sino específica de él y de su familia. Entonces, eso es muy importante. Yo sé que con lo que hay le van a conceder la solicitud de asilo", ha confiado.