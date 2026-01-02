Detienen en Sevilla a un periodista salvadoreño cuando iba a pedir asilo por un orden de Interpol emitida por Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,

no solo persigue a las pandillas.

"Se habla mucho de este gran modelo de seguridad del gobierno

pero está teniendo consecuencias graves también

en las voces disidentes porque se ha instrumentalizado

contra cualquiera que contradiga o cuestione de alguna manera

la narrativa oficial del gobierno".

Gabriela y Carolina lo han sufrido personalmente

y gracias a la ONG Galicia Abriga, han podido salir

del país para contarlo.

Por publicar un artículo sobre un proyecto urbanístico

en una zona protegida en el que está implicada

la suegra de Bukele, Carolina ha pagado un precio alto.

"En ese día que publicamos esa investigación y a la misma hora

capturaron a mi papá bajo el régimen de excepción.

Pasó prácticamente once meses en prisión".

Acusado de lo mismo que el resto de las 80.000 personas

que han ido a las cárceles de Bukele en los últimos dos años,

formar parte de las pandillas.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado

detenciones arbitrarias como esta, malos tratos

y torturas.

El padre de Carolina ya está en libertad, pero su vida

y la de su familia han cambiado para siempre.

"Yo no tengo ya condiciones para volver a mi país.

Lastimosamente lo he descubierto ya estando afuera

porque estando adentro vos crees que puedes seguir haciendo

tu trabajo a pesar de todo lo que está ocurriendo pero sí.

Yo ya no vuelvo a mi país".

El presidente salvadoreño cuenta con un 80% de popularidad

por haber transformado uno de los países

más violentos de América Latina en uno de los más seguros.

A cambio, Bukele ha tomado el control de los tres poderes

del Estado y ha limitado libertades fundamentales.

"El régimen que se supone

que debería proteger a la población salvadoreña

está teniendo un costo humano demasiado alto

y nadie debería tener que escoger realmente entre su seguridad

y sus derechos".

Por eso, ambas continuarán trabajando,

a pesar de los riesgos e, incluso, a pesar de tener que empezar

una nueva vida.

América Latina, África y Asia y afrontan una década crítica.