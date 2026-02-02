La presidenta electa de Costa Rica prevé una relación cercana con EE.UU. y El Salvador

La presidenta electa de Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández, prevé que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una relación cercana con Estados Unidos y con el Salvador para fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad y economía.

En su primera rueda de prensa como presidenta electa, Fernández ha afirmado que "la recuperación de la seguridad será prioridad", al igual que la mejora del sistema penitenciario y la lucha contra la impunidad, para lo cual espera contar con el apoyo de países amigos como Estados Unidos y El Salvador.

01.21 min El crimen organizado dispara la violencia en Costa Rica

Con Estados Unidos, Fernández ha asegurado que mantendrá una "relación estrecha como con don Rodrigo Chaves (actual presidente)", especialmente en la lucha contra el narcotráfico, en lo que el gobierno norteamericano ha apoyado a Costa Rica con vigilancia conjunta en los océanos, equipos policiales y cooperación técnica y tecnológica. Además, ha recordado que Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y un "aliado confiable" en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado este lunes a la populista de derecha y ha destacado que Washington espera colaborar estrechamente con su administración.

La candidata presidencial de Costa Rica por el PPSO, Laura Fernández, tras su victoria en las elecciones presidenciales. MARVIN RECINOS / AFP

En cuanto a El Salvador, Fernández ha destacado la cooperación técnica y política recibida por Costa Rica para avanzar en la construcción de una "mega cárcel" de alta seguridad para 5.000 presos, inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El mandatario ultra visitó Costa Rica el pasado 15 de enero para lanzar, junto al presidente Chaves, las obras de la cárcel, la cual se espera esté concluida a mediados de este año.

Ha agregado que Costa Rica también puede darle cooperación a El Salvador en áreas como desarrollo social y gestión pública y ha reiterado su admiración porque ese país "recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes".

Relación con la comunidad china Fernández, politóloga de 39 años, ha afirmado que será "respetuosa de la soberanía de los pueblos" y que impulsará "el fortalecimiento de la democracia en el continente americano y mundo entero". Laura Fernández gana en primera vuelta y será la próxima presidenta de Costa Rica Sobre China, ha resaltado que en Costa Rica vive una comunidad importante china que "forman parte de nuestra cultura", pero ha advertido de que emprenderá una "lucha sin cuartel contra la corrupción" para evitar "negocios ilegales" de empresas "chinas o del país que sean". El actual Gobierno de Rodrigo Chaves prohibió la participación de empresas chinas, entre ellas Huawei, en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), debido a dudas sobre las políticas de seguridad de datos del Gobierno chino. Esto generó la queja de la empresa y de la embajada de China, país con el que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas desde 2007.