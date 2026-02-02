La presidenta electa de Costa Rica prevé una relación cercana con EE.UU. y El Salvador
- La derechista Laura Fernández afirma tras las elecciones que "la recuperación de la seguridad será prioridad"
- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destaca que Washington espera colaborar con su administración
La presidenta electa de Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández, prevé que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una relación cercana con Estados Unidos y con el Salvador para fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad y economía.
En su primera rueda de prensa como presidenta electa, Fernández ha afirmado que "la recuperación de la seguridad será prioridad", al igual que la mejora del sistema penitenciario y la lucha contra la impunidad, para lo cual espera contar con el apoyo de países amigos como Estados Unidos y El Salvador.
Con Estados Unidos, Fernández ha asegurado que mantendrá una "relación estrecha como con don Rodrigo Chaves (actual presidente)", especialmente en la lucha contra el narcotráfico, en lo que el gobierno norteamericano ha apoyado a Costa Rica con vigilancia conjunta en los océanos, equipos policiales y cooperación técnica y tecnológica. Además, ha recordado que Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y un "aliado confiable" en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado este lunes a la populista de derecha y ha destacado que Washington espera colaborar estrechamente con su administración.
En cuanto a El Salvador, Fernández ha destacado la cooperación técnica y política recibida por Costa Rica para avanzar en la construcción de una "mega cárcel" de alta seguridad para 5.000 presos, inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El mandatario ultra visitó Costa Rica el pasado 15 de enero para lanzar, junto al presidente Chaves, las obras de la cárcel, la cual se espera esté concluida a mediados de este año.
Ha agregado que Costa Rica también puede darle cooperación a El Salvador en áreas como desarrollo social y gestión pública y ha reiterado su admiración porque ese país "recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes".
Relación con la comunidad china
Fernández, politóloga de 39 años, ha afirmado que será "respetuosa de la soberanía de los pueblos" y que impulsará "el fortalecimiento de la democracia en el continente americano y mundo entero".
Sobre China, ha resaltado que en Costa Rica vive una comunidad importante china que "forman parte de nuestra cultura", pero ha advertido de que emprenderá una "lucha sin cuartel contra la corrupción" para evitar "negocios ilegales" de empresas "chinas o del país que sean".
El actual Gobierno de Rodrigo Chaves prohibió la participación de empresas chinas, entre ellas Huawei, en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), debido a dudas sobre las políticas de seguridad de datos del Gobierno chino. Esto generó la queja de la empresa y de la embajada de China, país con el que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas desde 2007.
Presión al Gobierno de Nicaragua
Las organizaciones opositoras nicaragüenses que forman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han pedido a la presidenta electa que mantenga la presión diplomática contra el Gobierno de Nicaragua, que preside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de violar los derechos humanos de los ciudadanos de ese país.
"Solicitamos respetuosamente a la presidenta electa Fernández mantener en su agenda la coordinación, con otros países de las Américas, de acciones diplomáticas decididas orientadas a la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua", han abogado esas organizaciones opositoras en una declaración.
También por el restablecimiento del orden constitucional y democrático, el respeto irrestricto al Estado de derecho y la institucionalidad, la plena vigencia de los derechos humanos, y la defensa de la libertad de prensa y de expresión, han agregado. "La crisis democrática en Nicaragua requiere de una respuesta firme y solidaria del continente americano", han señalado.
Asimismo, esas organizaciones han expresado tener "la firme convicción de que durante su mandato se mantendrá y fortalecerá el apoyo humanitario a la comunidad nicaragüense en Costa Rica, particularmente a quienes se encuentran en condición de refugio, asilo o en procesos migratorios, garantizando la protección integral de sus derechos fundamentales".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Alrededor de 400.000 nicaragüenses viven en Costa Rica, que se considera el principal destino de esta población tras el estallido en el 2018 de la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua.