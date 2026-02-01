Costa Rica vota por dar continuidad al oficialismo o forzar la segunda vuelta con una izquierda resquebrajada

Hasta 3,7 millones del total de 5,3 millones de costarricenses están llamados este domingo a acudir a las urnas para elegir en una papeleta con 20 candidatos quién presidirá el país entre 2026 y 2030. Entre tantos nombres, apenas tres concentran una intención de voto significativa. El último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, del 28 de enero, evidencia que gran parte de los ciudadanos afrontan estos comicios con "angustia" (27% de los preguntados) o tristeza (11%).

La candidata oficialista, Laura Fernández, parte como favorita como heredera política del actual presidente, Rodrigo Chaves. La que fuera ministra de Planificación y de la Presidencia del actual Gobierno se presenta por el derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO) para vencer en primera vuelta, algo que no ocurre desde el año 2010.

El oficialismo encabeza las encuestas Fernández, de 39 años, encabeza las encuestas con un 43,8% de respaldo, de acuerdo con las últimas encuestas. Si esta estimación se cumpliese —o apenas superando el 40% de los votos— Laura Fernández vencería en primera vuelta, como establece la legislación costarricense, lo que implica que podría evitar una segunda ronda el 5 de abril. En el mes de octubre, solo tenía el apoyo del 25% de los encuestados. David Barrientos, periodista independiente y director de La Hora Tica, que ha entrevistado a varios de los candidatos opositores y que hace una valoración para RTVE.es del ambiente en el país antes de que comiencen las votaciones. Este informador y analista considera que el crecimiento de Fernández en las encuestas va ligado a dos aspectos: la "continuidad" de las políticas de Rodrigo Chaves y a un "voto de venganza hacia los partidos tradicionales que han gobernado nuestro país". "Laura Fernández presenta una propuesta vacía en términos programáticos", opina. En un escenario político marcado por la polarización extrema, las propuestas de Laura Fernández siguen el camino marcado por el presidente populista, Rodrigo Chaves, que no puede presentarse a la reelección. El mandatario propone instaurar un poder de corte autocrático que siga el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, que visitó el país durante la campaña electoral para inaugurar las obras de una nueva cárcel que será construida a imagen y semejanza de su Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La candidata presidencial de Costa Rica por el partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, saluda a sus partidarios durante su cierre de campaña en San José. MARVIN RECINOS / AFP "Algunos ciudadanos en Costa Rica ven como ejemplo lo que está pasando en El Salvador y creen que eso es bueno, creen que es lo que Costa Rica debería tener. Pero la preocupación por parte de partidos de oposición, medios, la academia y otros grupos sociales, es real", expresa el periodista David Barrientos. La candidata ya anunció que, de llegar al poder, propondrá al Congreso levantar las garantías fundamentales en barrios conflictivos para combatir el narcotráfico. Ha basado sus propuestas electorales en impulsar el levantamiento de garantías individuales en ciertas zonas para combatir al crimen organizado y en la venta de activos del Estado, como el Banco de Costa Rica. Según las encuestas de la Universidad de Costa Rica, desde abril de 2023 alrededor del 45% de los costarricenses ve la inseguridad como el principal problema que aqueja a la sociedad del país centroamericano. Asimismo, ha enfatizado en su campaña la necesidad de conseguir en las elecciones una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (más de 38 diputados) con el objetivo de implementar las reformas del Estado que tiene previstas para que permitan la reelección consecutiva. La oposición ha tildado tanto al presidente saliente como a la candidata heredera de sus políticas de autoritarios y de resultar un riesgo para la democracia.

La izquierda busca forzar la segunda vuelta La izquierda y el centroizquierda buscan forzar una segunda vuelta para que se mantenga la estabilidad política y las condiciones de bienestar superiores a las que se observan en otros países de la región y de las que ha gozado Costa Rica en los últimos años, pero tan solo cinco opositores superan el margen de error de la encuesta del CIEP. El director de La Hora Tica considera que el mayor reto de las candidaturas que pugnan por el segundo puesto se resume en "hacer que la gente salga a votar y bajar el abstencionismo". "Si la gente sale a votar, hay segunda ronda", vaticina. Quienes siguen más de cerca a Fernández son Claudia Dobles, ex primera dama (2018-2022) de centroizquierda, y el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, que registran un 9% de intención de voto cada uno, en unos comicios en los que el porcentaje de indecisos escala hasta un decisivo 25,9%. Ese porcentaje de voto indeterminado resulta "normal" en Costa Rica, asegura Barrientos. Sostiene que ya ha sucedido lo mismo a lo largo de los últimos procesos electorales. "Se deciden en la última semana o incluso en el último día. Muchas personas incluso hasta que están en la urna". 21.07 min Cinco continentes - El futuro democrático de Costa Rica Durante un par de horas, Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Ariel Robles, del izquierdista Frente Amplio, Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana, y José Aguilar, del Partido Avanza, debatieron el jueves por la noche acerca de cómo combatir la corrupción, sobre el impulso de la educación y medidas para resolver la inseguridad. Mientras los seguidores de los candidatos montaron una fiesta en la salida del Canal 7 y cinco candidatos participaban en el debate, Fernández realizaba un evento privado en un centro de eventos en la provincia de Heredia, donde rodeada de sus simpatizantes dio por cerrada su campaña. David Barrientos señala que el clima "ha cambiado". "Empezó muy apagado", algo que atribuye a la violencia y agresividad que ha ejercido el actual Gobierno contra quienes "le llevan la contraria o piensan diferente". Sin embargo, la actitud de la ciudadanía ante los comicios ha variado en las últimas dos o tres semanas: "Muchas personas se han lanzado a la calle con banderas de partidos de oposición. El miedo se ha quitado un poco, la gente quiere defender a su país y cuidar la democracia".

Álvaro Ramos, el economista que quiere "limpiar" el PLN Álvaro Ramos es el opositor mejor posicionado en las encuestas y el elegido por el tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) para disputar el poder a la derecha. Este doctor en Economía de 42 años dejó su puesto como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el actual Gobierno por diferencias con Rodrigo Chaves. El candidato a la Presidencia de Costa Rica por el partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, saluda a sus seguidores previo a un debate este lunes, en San José. EFE/Jeffrey Arguedas Se ha propuesto "limpiar" el PLN, el partido que más veces ha gobernado y participado en elecciones en Costa Rica, que se ha visto afectado en los últimos años por una pérdida de apoyo ciudadano. Su campaña presidencial se ha centrado en la necesidad de fortalecer la seguridad sin debilitar el Estado de derecho. "Yo voy a devolver un Gobierno que va a defender a los costarricenses, no a los narcos", expresaba en una entrevista. Busca, además, recuperar la confianza en las instituciones tradicionales y modernizar la gestión pública, mejorar la calidad de los servicios de salud y educación pública, así como promover una economía que genere empleo formal y sostenible, en parte beneficiado por el impulso a la competitividad agrícola del territorio.