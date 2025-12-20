Los vientos de la ultraderecha soplan fuerte en una Latinoamérica bajo el yugo de Trump
- El triunfo de Kast en Chile consolida el avance de los conservadores en el continente
- Varios presidentes de los países del 'patio trasero' de EE.UU. admiran abiertamente al republicano
"Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte". Esta es la frase con la que Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, reaccionó este domingo al triunfo de José Antonio Kast en Chile, el jefe de Estado más ultraconservador desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). "Vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores", agregó el exguerrillero en su cuenta de X, en clara alusión a la ola de nuevos Gobiernos de derecha y ultraderecha que avanza en Latinoamérica.
Unos vientos que soplan quizá con más ahínco desde la parte de arriba del mapa. En lo alto de la cúspide derechista americana, Donald Trump juega al ajedrez y despliega a pierna suelta su política intervencionista, ya sea vía militar, económica o dialéctica, para favorecer a los líderes conservadores en el popularmente llamado "patio trasero" estadounidense. América, véase Estados Unidos, para los americanos.
En su 'tuit', Petro, enemigo declarado del otrora magnate, reposteaba, ni más ni menos, que un mapa publicado por Javier Milei, máximo exponente de la nueva ultraderecha regional. En esa imagen, el presidente argentino muestra un mapa de Sudamérica en la que seis países están coloreados de azul (además del suyo, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile) y siete de rojo (Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Guyana y Guayana Francesa y Surinam), y que acompaña de un triunfalista mensaje: "La izquierda retrocede, la libertad avanza".
Un mapa teñido de azul
El mapa que enorgullece al argentino, fiel admirador de Trump, nada tiene que ver con el de hace, por ejemplo, 10 años. Con excepciones como Colombia y Paraguay, donde mandaban Gobiernos conservadores, los principales países estaban sustentados por Ejecutivos de izquierda. En Argentina gobernaba la peronista Cristina Fernández de Kirchner y en Chile la socialista Michelle Bachelet. Ecuador y Bolivia estaban liderados por los también izquierdistas Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente y en Perú el nacionalista Ollanta Humala. El chavismo y el castrismo ya estaban instalados en Venezuela y Cuba.
Y fuera de ese mapa y a modo de ejemplo, en Estados Unidos aún estaba Barack Obama y en El Salvador, hoy emblema de mano dura con Nayib Bukele al frente, gobernaba el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
Ahora, el panorama es diferente. Y aunque en Brasil, México o Uruguay no gobierna la derecha, vemos un continente mucho más azulado. Más a la derecha de la derecha tradicional.
seguridad y en la lucha contra la inmigración.
Esta vez sí ha funcionado a José Antonio Kass, añadiendo a la ola
conservadora del continente un surfero más, Chile.
El futuro presidente
sabe dónde están sus amigos y sus referentes
Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica.
¡Viva la libertad, carajo!
Mucho que analizar.
Un miércoles más y lo hacemos con la periodista de RTVE, Ana Vos.
Muy buenas tardes. Hola, buenas
tardes. Pues Chile es un país más que se suma a esa ola de la derecha en el continente
efectivamente y el titular desde el domingo es que al sumarse un
país más, casi se puede decir que aquella ola rosa de la que se habló cuando había muchos países,
del continente de centroamérica y sudamérica que estaban gobernados
por la izquierda, a esa marea rosa, como se la llamó, ahora le sigue una marea azul,
una marea conservadora, en algunos casos ultra conservadora
Y hemos visto que han caído, las piezas que han caído de ese lado, del lado de la derecha, recientemente han sido Argentina
en Ecuador ha revalidado el poder y Honduras,
que todavía no tenemos claro quién va a ser el presidente porque los datos finales no están, pero está claro
todo se dirime entre dos candidatos de derecha.
En total, a día de hoy, 11
de los países en Latinoamérica están gobernados por la derecha o
la extrema derecha, pero no es ni mucho menos todo el panorama, porque no hay que olvidar..
algo importante, y es que los tres países más poblados, que son México,
Brasil y Colombia, están todavía gobernados por la izquierda
Los resultados en Chile desde luego han sido una sacudida más a este mapa.
Tenemos en este punto ya la oportunidad
de hablar desde Santiago de Chile con Felipe González McConnell, que es actor de Cast La
ultraderecha, la chilena.
Muy buenas tardes, buenos días por allí
presidente electo. Cuéntanos, explícanos cómo es la ultraderecha a la chilena, qué la distingue a esa ultraderecha..
de otras en América Latina o en Europa?
Bueno, tiene varios puntos.
Uno muy importante, creo yo, es que José Antonio Castro no es un outsider.
Él es un político que tiene una
trayectoria de 30 años, su concejal, después diputado, hasta su tercera candidatura presidencial.
Entonces él tampoco viene a
romper con lo ya establecido, como si podía ser el caso de Argentina con Javier Milei o tal vez incluso
Donald Trump en Estados Unidos.
Él tiene una beta también conservadora muy inspirada
en el tristenismo, él es un profundo cristiano, entonces también su proyecto tiene matices,
culturales ultraconservadores que vienen desde esa vertiente.
Él no es libertario tampoco, a
diferencia de Javier Milei, y su discurso, sobre todo en nuestra campaña, principalmente
se ha enfocado en temas de seguridad, a diferencia de otras campañas donde él tal vez sí, por ejemplo,
hablaba de reivindicar la dictadura de Augusto Pinochet, por ejemplo, o se metía en temas valóricos en contra de..
políticas progresistas o feministas también.
En esta, como lo señalaba antes,
su discurso estuvo centrado exclusivamente en seguridad y en el vínculo que él establece también directo con la migración
irregular.
Sí, hola Felipe. Otra pregunta que es
de las obvias, de las que nos hacemos muchos, sobre todo en la distancia
Tan rápidamente se ha olvidado la dictadura de Pinochet que cast reivindican
Han pasado solo 35 años del referéndum, del final de la dictadura,
Miles de desaparecidos, miles de asesinados.
Tan rápido
se ha olvidado para elegir clarísimamente, sin dudas, con un
58% a alguien que defiende esa dictadura?
Yo creo que no. José Antonio casi sacó un 58%, pero en la primera vuelta sacó un 23%
O sea, tiene muchos votos prestados
en esta segunda vuelta, a eso voy.
También yo eso lo atribuyo a que José Antonio Casas en primer lugar está
en campaña desde el 2016 fuera de los partidos tradicionales.
O sea, siempre ha sido el candidato que se opone al statu quo, a las fuerzas
gobernantes, que han sido también la derecha liberal que representaba a Piñera, que era una derecha que buscaba ser moderno, buscaba alejarse
también de la dictadura.
Piñera, por ejemplo, había votado por el no en el plebiscito contra Pinochet
y siempre lo recordaba.
Y bueno, también lo asocio a la gran
grandes frustraciones tal vez que han habido en los procesos políticos que han liderado los
en los últimos gobiernos o sea si hasta en piñera tuvo un estallido social que detenció no mucho a la derecha
porque la derecha más radical ahí tomó fuerza, que es la que representa José Antonio Ecaz, que pedía más mano dura en temas de..
orden público, por ejemplo.
Después hubo un proceso constitucional también fallido,
donde concurrió la derecha liberal, la centroizquierda y la izquierda.
Entonces, todos los
sectores políticos que también fueron a ese pacto quedaron a descrédito después de
ese proceso. Y bueno, el gobierno de Gabriel Boric, que también entró un poco..
con este influjo transformador que venía desde el estallido social, también tuvo grandes frustraciones, no
pudo implementar sus reformas.
Entonces, ahí, con una derecha liberal que salió quinta en
esta última elección, o sea que tiene un proyecto que está muy debilitado, y con el resto también de las fuerzas políticas
institucionales en descrédito, José Antonio Kast, que es candidato hace casi 10 años, se
alza, claro, como este candidato que capitaliza un poco el voto protesta o el que se opone ya a las fuerzas que han conducido
estos procesos fallidos.
Felipe, aparte de esos evidentes votos prestados, ¿no?, de
la campaña, ¿en esta campaña tú crees que se han camuflado
algunas de las ideas, por ejemplo estoy pensando en el aborto, de las intenciones para en cualquier caso
hacer que un 58% de la población chilena le vote?
Sí, bueno, esta campaña, a diferencia de las anteriores, José Antonio Castro no se refirió a ningún
tema que excediera la seguridad.
O sea, él no habló de su antiprogresismo, no habló de, claro, de..
aborto, de matrimonio igualitario, de identidad de género, por ejemplo, que eran temas que
estaban en las otras campañas y donde él ocupaba un espacio ultraconservador en esos debates.
En esta campaña no
él no se quiso referir a eso, no se refirió a sus vínculos con la dictadura, no se refirió a nada que no fuera
de seguridad, lo cual también hacía que los debates en general fueran bien monotemáticos y
no aportaban tanto en las ideas
No fue una campaña donde programáticamente hubiera alguna comparación entre las propuestas, sino que todo se centraba en seguridad
que es el discurso que tácticamente José Antonio Cácer eligió y que le resultó, creo yo, para
superar un poco el techo que tuvo en las elecciones pasadas, donde sí el voto femenino, el voto de los
jóvenes, que también para quienes los temas, estos temas progresistas que mencionamos son más importantes, ahora ya han estado
con él. Otra pregunta sobre el caso específico de
José Antonio Kast. Tú que lo has estudiado, que has escrito la biografía
sobre él, y en unos momentos en que la derecha y la extrema derecha, digamos, son movimientos al alza
en el mundo en general, ¿con qué otros líderes de una ideología más o
menos similar, nunca son idénticas, pero más o menos similar lo compararías?
Porque, por ejemplo,
ayer estuvo en Buenos Aires con Milley, pero también hay quien dice que es más pragmático y que
se parece más a la italiana Giorgia Meloni.
¿Qué perfil nos harías
tú del comparativo?
Bueno, José Antonio Gás tiene muchos referentes internacionales
Él fue el primer político chileno que empezó a acudir a la SIPAC o
a encuentros internacionales de extrema derecha para recularse con distintos líderes y ahí compartir experiencias.
Dentro de eso..
claro tiene algunas diferencias en temas de matices pero jose antonio cast también por ejemplo
busca hacer grandes, tal vez muy grandes, cortes al Estado
al gasto estatal, que es algo que en Chile no era tema antes de esta elección.
Y ahí también yo lo
veo interpretando un poco este influjo de la motosierra, por así decirlo, que viene de Argentina
Él se ha inspirado mucho también en Donald Trump para ciertas políticas
anti-migratorias. Hasta pocos días antes de la elección, por ejemplo, reivindicaba al presidente
de El Salvador, Dalí Bukele, en temas de seguridad.
Y, claro,
también muy cercano a Giorgia Meloni, donde también ahí se ve un poco más la faceta por la que
probablemente se decante, creo yo, dado las características de la política chilena, que es esta faceta más pragmática y tal
vez no tan ideológica o economicista como sí podría ser las
que mencionamos antes, como Javier Miller.
Con Jair Bolsonaro también buscó tener muchas similitudes antes
los procesos judiciales que están festando Bolsonaro ahora, principalmente para apelar al voto conservador y
al voto de la familia militar, por ejemplo.
Pues Felipe González McConnell, te agradecemos muchísimo este tiempo que has dedicado para entrar aquí
a la Televisión Pública Española.
Estoy pensando yo que tu libro, Cass, la ultraderecha a la chilena, ahora
mismo está despertando muchísimo interés
punto vamos a conectar con Ana Jiménez, corresponsal en
Argentina. Hablábamos de esos referentes.
Vamos a preguntarte, Ana, lo primero, ¿cómo se ve desde Buenos Aires este crecimiento
Milei y todo su entorno lo están viviendo con mucha alegría, casi como una fiesta.
De hecho, en cuanto se supo la noticia de que José
Antonio Casa había ganado las elecciones en Chile, Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales que decía lo
siguiente, un paso más en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada
Añadido, estoy seguro de que vamos a trabajar para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo del socialismo
del siglo XXI. La victoria de José Antonio Cas en Chile supone también para el presidente argentino un gran
aliado aquí en esta zona, en esta parte del continente.
Los dos comparten el mismo ideario ultraconservador
...los dos se alaban mutuamente en las redes sociales...
...y los dos presumen de ser amigos, aunque es verdad, es cierto..
que los dos tienen procedencias distintas, tal y como decía este experto.
Por ejemplo, podríamos decir que José Antonio
Kass procede de una familia alemana de inmigrantes adinerada que pertenecería a esa casta contra la
que Javier Milei dice que quiere luchar.
En cualquier caso, a partir de ahora, las relaciones entre Argentina y
Chile van a ser mucho más fluidas que hasta ahora con el presidente saliente, con el progresista Gabriel Boric
Ana, te queremos preguntar también porque la llegada de Milei hace dos años fue un terremoto y un castigo al oficialismo
pero ¿cómo se está aceptando esa experiencia en el poder de la extrema derecha populista donde tú estás?
en Argentina?
Bueno, pues como en todas partes, depende a quién preguntes, nosotros hablamos mucho con los taxistas, con los conductores de las plataformas
en general, casi todos nos dicen lo mismo, que no están llegando a fin de mes.
Yo creo que ellos además son los mejores..
expertos, los mejores analistas en situaciones económicas y políticas de este país.
Nos dicen que tienen que tener varios
empleos para poder llegar a fin de mes.
Es verdad que también algunos taxistas nos dicen que vivían mejor con la anterior etapa,
con la etapa del kirchnerismo.
Por ejemplo, ayer un taxista aquí en Buenos Aires nos decía que es curioso
que este año, por ejemplo, hay menos consumismo, hay menos clientes tomando taxis, hay menos compras, que la gente no está
en las tiendas como en otras ocasiones, a pesar de que las Navidades está a la vuelta de la esquina.
Lo que sí está claro es que la gente en
general está esperando ese milagro económico que tanto ha prometido Javier Milei, está esperando que se consoliden esas reformas,
económicas, esos recortes que ha prometido Javier Milei.
Y un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que los consumidores
sí aprecian que Milley ha conseguido detener la inflación, aunque eso sí, a cambio, los precios están por
las nubes. Otro dato importante que yo creo que también hay que tener en cuenta es ese apoyo que obtuvo en las pasadas elecciones
legislativas de Argentina.
Miley ahora tiene más apoyos, tiene más respaldo en la Asamblea, más diputados, por lo tanto, va
a poder conseguir sacar adelante esas reformas que le quedaban pendientes.
Por ejemplo, la reforma más inmediata,
la reforma laboral, los sindicatos ya convocados para este jueves una gran manifestación porque dicen que esa reforma laboral..
recorta los derechos de los trabajadores
Gracias, Ana. ¿Qué factores comunes ves tú entre estos nuevos gobiernos conservadores en el continente?
Hay uno que es del modelo de democracia, del sistema electoral y
lo mencionaba antes el biógrafo de José Antonio Kast, que es que, a diferencia
de la mayoría de democracias europeas, no es un sistema parlamentario
sino un sistema presidencial, donde al final tienes que elegir, tienes dos opciones y
tienes que elegir o A o B, no hay más opciones y entonces en muchas ocasiones se
elige lo que se considera el mal menor, el castigo al que está en
el poder. De ahí que haya esos movimientos pendulares, porque van alternando quienes están en el poder..
y se les castiga. Entonces, mientras que en Europa ese incremento del voto
a la derecha y sobre todo la extrema derecha, la extrema derecha cuando llega al poder es en gobiernos
de coalición, en Latinoamérica como es un sistema presidencialista el presidente solo puede ser uno
que hay en común también al igual que en europa en latinoamérica
hay un estudio, hay un instituto en Chile que se dedica
a analizar la ultraderecha en sudamérica y entonces analizaron Brasil argentina y
Chile y encontraron que adeptos, gente que compartiera la ideología
de la extrema derecha, de hecho se mueven en un tercio de la población, que es más o menos lo que nos comentaba..
también Felipe al inicio del voto en la primera vuelta.
Claro. ¿Qué pasa?
Ese tercio de electores está sobre representando en la segunda vuelta,
donde tienes que elegir entre uno o dos.
Y luego también lo decía
el autor, el periodista chileno, el discurso de la seguridad y el de la
inmigración son los discursos.
Y también, lo decía él, tienen en común
que ponen, y eso también pasa en Europa, ponen sobre la mesa, ponen en el debate público cuestiones que no estaban
cuestiones, él decía, del recorte drástico del Estado, en Europa es, por ejemplo, cuestiones,
como el aborto o incluso la pena de muerte, que se supone que eran cuestiones
ya zanjadas y cerradas, y vuelven a poner estas cuestiones de valores
morales encima de la mesa.
Sí, además es que si esa falta de seguridad es real, es una cuestión también que es transversal
a la población en su día a día.
Bueno, esto puede ir más allá, es decir, esta ola que estamos analizando,
en el continente latinoamericano puede seguir agrandándose por las elecciones
que vienen? Pues en este próximo año lo vamos a saber, vamos a salir de dudas porque hay
algunas elecciones importantes.
Por ejemplo, en Colombia, en estos momentos, con un presidente de
izquierdas que parece, según las encuestas, que revalidaría el poder.
En Perú,
sin embargo donde de momento hay una presidencia interina habrá elecciones y ahí quien está más colocado
es el candidato de la derecha más radical.
Y luego está Brasil, en estos momentos
con Lula da Silva, es decir, en la izquierda las encuestas dicen que está bien posicionado,
que los partidarios de Jair Bolsonaro no tienen muchas fuerzas, pero en fin, no lo
sabremos hasta que tengamos los resultados electorales.
Y luego, en
este año que vamos a empezar, en dos semanas, tenemos la gran incógnita de Venezuela
cuando tenemos los movimientos del gobierno de Estados Unidos presionando para que haya un cambio de régimen
Veremos si derrocan de alguna manera el gobierno en Venezuela o no
Y es que lo que viene, esto que estabas mencionando, le interesa mucho a la administración Trump.
Trump tiene claro qué
ideología quiere para sus vecinos del sur?
Bueno, lo hemos visto, no solo lo tiene claro, sino que hasta ahora le ha salido bien
En las elecciones más recientes de este año hizo campaña en Honduras
no está el recuento final, pero parece indicar que su candidato es quien va a ganar
Y caso que no sea su candidato, lo que sí ha conseguido Trump es desbancar, que quede fuera de la
competición la candidata de izquierdas y el otro lugar donde le quedó bien fue en Argentina
que lo recordaba la corresponsal Ana Jiménez en las elecciones legislativas.
Trump,
vinculó la ayuda multimillonaria de Estados Unidos a Argentina,
la vinculó a que ganara esas elecciones legislativas el partido de
Milley y lo consiguió.
De todas maneras, está claro en esta nueva..
estrategia de seguridad que presentó hace un par de semanas el gobierno Trump,
dejan claro que su prioridad es lo que llaman el hemisferio occidental,
que fundamentalmente es el continente americano, que esa es su zona de influencia,
de interés y que van a intentar ampliar por todos los medios
la red de gobiernos afines.
Así que por ende no nos va a quedar otra que seguir mirando a
Latinoamérica en lo que pase en los próximos meses.
Muchas gracias Ana por habernos acompañado.
Buenas tardes
El libertario Milei, que tiene en "zurdos de mierda" una de sus más célebres frases, llegó al poder en Argentina a finales de 2023 tras el mandato del peronista Alberto Fernández. Y Kast sustituirá en Chile al progresista Gabriel Boric desde el 11 de marzo. En Perú, Ecuador y Bolivia gobiernan, por orden, los centroderechistas José Jerí, Daniel Noboa y Rodrigo Paz. Y la gran incógnita es qué pasará en las elecciones de este año en Colombia, Perú y Brasil.
"En América Latina en las últimas décadas han existido olas de izquierda y de derecha. La región se caracterizó por una gran ola de centro-derecha y derecha fundamentalmente neoliberal en la década de los 90", dice a RTVE.es Anabella Busso, profesora de política internacional de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Y recuerda que la gran crisis del neoliberalismo de los 90 -con el 'efecto Tequila' de México de 1994, la crisis Caipirinha de Brasil en 1999 o el corralito de Argentina en el 2001- desembocó en la "marea rosa" de izquierdas a comienzos del siglo XXI.
Pero esa etapa, que en Argentina el kirchnerismo llamó "la década ganada", igual que llegó, se fue, para dar paso a otra ola de derechas -con Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil-, que, con un nuevo pero breve paso de la izquierda -con Fernández en Buenos Aires, Lula en Brasilia, Boric en Santiago y Petro en Bogotá- fue antesala de las "derechas extremas" que irrumpen ahora.
Estos bandazos y, particularmente, el éxito del ultraconservadurismo actual en la región no tienen una explicación sencilla. "Es una tendencia en Occidente que abarca no solo América Latina, sino también el caso de los Estados Unidos y de países europeos. Marcaría también una profunda crisis de la política y de los partidos tradicionales en todos los países", agrega Busso.
"También hay un fuerte desencanto en muchos países con los escenarios de violencia, la presencia del crimen organizado, eso ha explicado el triunfo de la derecha y su consolidación, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que es quizás el el más típico en ese sentido", relata.
A esto se suma que, en su opinión, el progresismo, aunque durante la marea rosa condujo a mejoras importantes como una disminución de la pobreza, "no logró sembrar y consolidar cambios de tipo estructural en la región que permitieran el ascenso social y la mejora de muchos sectores que pudieran permanecer en esa condición".
"Entonces, hay un corte etario que ya no tiene recuerdo de esa etapa que ha recibido muy mala prensa. Ese es otro factor: los medios de comunicación y las redes sociales operan extremadamente a favor de las derechas extremas en América Latina", subraya la analista.
Moviendo el avispero
El triunfo de Kast ha caído como una losa entre los líderes de izquierda de la región, con reacciones que van desde la tensa cautela mostrada por la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al confrontamiento directo de Petro —"jamás le daré la mano a un nazi", llegó a decir de Kast— o, más aún, del venezolano Nicolás Maduro.
Sheinbaum felicitó al mandatario electo por sus redes durante la misma noche electoral y al día siguiente no dudó en definir su victoria como "un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias".
"Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo”, apuntó la mandataria, que ya el martes se mostró crítica con el apoyo que Kast muestra al legado pinochetista.
Lula, por su parte, deseó "éxito" al presidente electo "en el desempeño de su futuro mandato", y llamó a trabajar, entre asuntos, por "el mantenimiento de América del Sur como zona de paz". Y esto no es cuestión menor en medio de la escalada de tensiones en el Caribe, donde Washington ha asentado ante las costas venezolanas, su mayor despliegue militar en décadas, que el propio Kast ve con buenos ojos.
Precisamente Maduro, entre las cuerdas por la presión de Estados Unidos, que le acusa de liderar una organización narcoterrorista, ha echado ya mano de su habitual verborragia y ha advertido a Kast que evite meterse con los migrantes venezolanos en Chile.
"Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", aseveró en su propio programa de televisión, en el que alertó del "nazifascismo" pretende "imponerse otra vez" en Chile.
"Dios, la patria y la familia"
Un ultraderechismo en alza en gran parte del mundo pero con perfiles y motivaciones de sus electorados muy diferentes entre en Europa y Latinoamérica e incluso entre la misma región.
"Yo diría que Kast no es Milei, tampoco es Bolsonaro en su momento, tampoco es Trump. Tampoco (Nayib) Bukele. No tenemos el nivel de inseguridad que tenía El Salvador o el nivel de crisis económica y de hiperinflación que tenía Argentina. En consecuencia, Kast tiene un liderazgo bien particular en ese sentido. Es un líder conservador desde el punto de vista de lo valórico, pero en esta campaña no enfatizó esos temas, se centró en la seguridad y en hacer crecer la economía", explica Andrés Dockendorff, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Las menciones a "Dios, la patria y la familia" son tónica general en muchos de los nuevos líderes latinoamericanos, que encomiendan al ser supremo el devenir de sus mandatos.
"Nada sería posible si no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe que no sea en relación directa con Dios", expresó Kast, padre de nueve hijos y vinculado al movimiento católico Schoenstatt, al conocerse su victoria.
En noviembre asumió el poder en Bolivia Rodrigo Paz jurando por "Dios, patria y familia". Y antes, en 2023, el propio Milei eligió la fórmula "por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios" al asumir como mandatario.
"Hay sociedades que son más o menos religiosas y este tipo de candidatos apelan a eso", señala Dockendorff, pero descarta que la religión sea ahora determinante en cuestiones electorales en Chile, Argentina o Bolivia. Como sí lo son las crisis económicas y de seguridad.
Para Busso, las diferencias más importantes entre los líderes de extrema derecha es que, en el caso de los europeos, tienen un componente nacionalista y proteccionista desde el punto de vista económico mientras que los latinoamericanos la perspectiva económica predominante sigue siendo neoliberal y de achicamiento del Estado. "El elemento aglutinador es el elemento de la batalla cultural, el planteo civilizacional de defender la civilización occidental y de presentarse todas estas fuerzas que constituyen, digamos, una internacional reaccionaria como los únicos garantes de la defensa de Occidente", enfatiza.
"Las juventudes se prenden mucho en esto porque no se sienten representadas por la clase política tradicional, porque sienten que no tienen mejoría económica, que su inserción laboral es de subsistencia y que no habilita posibilidades de progreso, que la idea de tener una vivienda propia es una idea lejana. Eso pasa en los casos europeos y pasa también en el caso latinoamericano, donde además la situación de infraestructura, las condiciones salariales, los niveles de pobreza son mucho más altos. Y ahí prende la idea de… 'sálvese quien pueda', predominio del individualismo sobre lo colectivo", sentencia.
Alianza de motosierras
El presidente argentino ha sido este martes el primer vecino a quien ha visitado Kast en su primer viaje internacional como presidente electo. En la Casa Rosada, en Buenos Aires, la alianza de dos de los principales países del Cono Sur quedó plasmada con una foto motosierra en mano (herramienta con la que Milei representa los recortes en el gasto público) y con ella se sella la nueva era ultraderechista de la región.
"Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región", señaló la Presidencia Argentina.
Un cónclave en el que al nuevo líder chileno no le tembló el pulso al asegurar su apoyo a una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela para resolver "problemas" en una situación "puntual generada por un narcodictador", en referencia a Maduro.
A lo largo de los años, Kast, que ya se había presentado sin suerte a las presidenciales de 2017 y 2021, ha mostrado abiertamente su oposición al matrimonio igualitario y al aborto. Aunque con un perfil mucho menos agresivo y más dialogante que Milei, quien en numerosas ocasiones ha vociferado contra el feminismo y las políticas de género.
La sombra de Trump
Mientras estrecha el cerco y la amenaza militar a referentes de izquierda como Maduro y Petro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Trump brinda abierto apoyo a referentes de la nueva derecha latinoamericana. En Argentina y ante una eventual derrota de Milei en las elecciones legislativas de octubre pasado, el mandatario republicano vinculó la continuidad del apoyo económico estadounidense al país sudamericano a la victoria del libertario. "Eso generó mucho miedo de que estallara la economía y tuvo una influencia notoria a favor de Milei", indica Busso.
Y en Honduras, por ejemplo, no dudó en pedir el voto a bombo y platillo, pocos días antes de las elecciones, por el conservador Nasry Tito Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política del exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de cárcel en Estados Unidos y a quien Trump decidió indultar en la víspera de los comicios. Casi tres semanas después de las elecciones, aún no hay ganador y la tensión reina en el país centroamericano, donde la izquierdista Xiomara Castro denuncia "un golpe" y la "descarada intervención" del estadounidense.
Para la profesora argentina, el republicano ha decidido aplicar un 'revival' de la Doctrina Monroe (dictada en 1823 para consolidar la influencia de EE.UU. en el continente americano) en un 'corolario Trump', donde se plantean reclutar a países que sigan a su Administración y "coercionar" a aquellos que no lo siguen para consolidar el poder de Estados Unidos en el continente y limitar así la influencia de países no hemisféricos, fundamentalmente China, pero también Rusia o Irán.
"La situación es efectivamente muy complicada, muy difícil para América Latina, que no pasa su mejor experiencia económica, que tiene una fuerte crisis de representatividad política, que tiene una fuerte injerencia de los Estados Unidos en la vida política doméstica de cada uno de los estados, incluidos sus procesos electorales, y que además ha sido planteado como el último bastión de disputa de influencia entre la República Popular China y los Estados Unidos", concluye Busso.