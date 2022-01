Las recientes victorias de Gabriel Boric en Chile y de Xiomara Castro en Honduras, que toma posesión del cargo este jueves, se suman a las de Pedro Castillo en Perú o Luis Arce en Bolivia. A excepción de Ecuador, donde ganó Guillermo Lasso, todas las elecciones presidenciales del último año y medio se cuentan por triunfos de la izquierda.

La racha podría continuar en 2022 si Gustavo Petro, el favorito en todas las encuestas, se impone en las elecciones de mayo en Colombia y Lula Da Silva, que también encabeza los sondeos, hace lo propio en las de Brasil en octubre. Contando con el México de López Obrador y la Argentina de Alberto Ferández, las seis principales economías de América Latina podrían quedar en manos progresistas.

El panorama era bien distinto en julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llevó a la izquierda por primera vez al poder en México. El país norteamericano parecía entonces ir contracorriente. El año anterior, la derecha había recuperado Chile con Sebatián Piñera, Lenin Moreno había roto con el correísmo en Ecuador, Colombia y Perú se mantenían como bastiones conservadores y Brasil estaba a punto de entrar, de la mano de Jair Bolsonaro, directamente al polo más extremo de ese espectro político.

Solo la victoria de Alberto Fernández en Argentina, en octubre de 2019, daba algo de aire a una izquierda exhausta, que por esas fechas sumaba dos nuevas derrotas en Bolivia y Uruguay.

Durante aquel ciclo izquierdista, el que protagonizaron Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula de Silva o los Kirchne r, el precio de las materias primas, que exportan la mayoría de los países latinoamericanos, estaba por las nubes. "Y eso -recuerda Mario Torrico- les permitió aumentar el gasto social y reducir la pobreza en números importantes. Pero sin ese motor externo no hay forma de mantener esas políticas".

Entre EE.UU. y el bloque bolivariano

En México, tampoco son temas prioritarios para López Obrador. El mandatario mexicano ha afirmado que el neoliberalismo se dedicó a "alentar el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos o la protección de los animales para que no reparáramos en que estaban saqueando al mundo".

En otros asuntos, el gobierno de López Obrador sí es un referente de esta nueva hornada izquierdista, que apuesta por el fortalecimiento del estado, pero no nacionaliza, ni quiere enfrentarse con los empresarios o con Estados Unidos.

El mandatario mexicano logró contra todo pronóstico mantener una buena relación con Donald Trump y ha seguido la misma tónica con Joe Biden, a pesar de sus gestos hacia el bloque bolivariano, como ofrecer asilo al boliviano Evo Morales o tener de invitado de honor al cubano Miguel Díaz Canel para el desfile del bicentenario de México.

El venezonalo Nicolás Maduro es otro que parece sentirse cómodo en suelo mexicano. Después de más de un año sin salir de su país, voló en septiembre del año pasado a la capital mexicana para participar en la cumbre de la CELAC.

La postura mexicana hacia Nicaragua también ha sido más tibia que la de otros países, absteniéndose en todas las resoluciones de condena del régimen de Daniel Ortega en la OEA, incluida la que consideraba ilegítimas las elecciones de noviembre de 2021, celebradas con toda la oposición ilegalizada y sus líderes en la cárcel o en el exilio. Los gobiernos de Castillo en Perú y de Fernández en Argentina, sí denunciaron, en cambio, la farsa electoral.

El chileno Boric también ha criticado públicamente al líder sandinista y se ha atrevido incluso con Maduro, una frontera que algunos todavía se resisten a traspasar, como sucede con el caso cubano.

"Hay gestos de rechazo, principalmente, a nivel bilateral y sobre todo con Nicaragua, pero en los foros regionales todavía no hay una condena general del autoritarismo" reflexiona Rojas, que, sin embargo, ve díficil que los bolivarianos puedan volver a tener la hegemonía de la que disfrutaron en la época dorada de los Chávez y compañía. Ahora mismo no hay nadie empujando en esa dirección. No lo haría Gustavo Petro si ganara en Colombia y solo Lula, en caso de regresar al poder en Brasil, -cree este historiador- podría tener la tentación de recuperar esa influencia perdida por adalides del llamado "socialismo del siglo XXI".

El polítógo Mario Torrico es de la misma opinión. Con los países enfrascados en la recuperación pospandémica, no cree que a ninguno de los líderes izquierdistas le dé por emprender cruzadas internacionales. Y aunque lo quisieran, tampoco tiene claro que les fuera a dar tiempo.

Al ritmo frenético de los nuevos tiempos políticos, donde hoy gobierna la izquierda mañana podría volver a gobernar la derecha. En Argentina, Alberto Fernández recibió un importante aviso en las legislativas de noviembre. En Perú, Pedro Castillo cuenta sus meses de gobierno por crisis. En Bolivia, Luis Arce gobierna en tensión permanente con la oposición.

En Chile, Gabriel Boric no tendrá mayoría parlamentaria. En Colombia, pese a lo que digan hoy las encuestas, podría volver a ganar el oficialismo en las elecciones de mayo. En Brasil, en octubre, también podría salir derrotado Lul.; Y para entonces, habría que reescribir este texto.