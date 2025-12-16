Xiomara Castro denuncia un golpe en Honduras y prevé el regreso del expresidente Hernández

La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, ha alertado en sus redes sociales de "un golpe" contra su gobierno y del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), recientemente indultado por EE.UU. donde cumplía condena por narcotráfico, para proclamar al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, cuyo recuento se ha visto envuelto en polémica entre denuncias de fraude.

En su cuenta de X, la mandataria hondureña ha anunciado "una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático", citando fuentes de inteligencia, y ha solicitado "el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño".

Además, Castro ha convocado a los movimientos sociales a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para "defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

La presidenta saliente ha ordenado a la cúpula militar y policial del país "cesar cualquier fuerza que se esté ejerciendo de forma desproporcionada" y "proteger la integridad de las personas". De igual forma, ha asegurado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que investigar las irregularidades en las elecciones y actuar conforme a la legislación.

Hernández rechaza regresar a Honduras El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ha calificado este martes de "falsa" la acusación de la presidenta Castro y ha negado que planifique su regreso al país, tras haber sido indultado por Trump tres días antes de las elecciones hondureñas. Hernández había sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y posesión de armas. "Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", ha señalado en su cuenta de X. También ha negado cualquier intención de regresar a Honduras al considerar que su seguridad estaría en grave riesgo "ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia" en su contra. ““ Hernández ha subrayado que estas declaraciones de la presidenta saliente solo buscan sembrar pánico, desviar la atención y generar caos entre la población. Igualmente, ha enfatizado que los líderes de Libre han usado su nombre para aferrarse al poder. "No estamos en 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto", ha señalado el líder conservador. El expresidente también ha denunciado que ha recibido información sobre posibles atentados contra su vida y la de su familia, y ha responsabilizado al Gobierno liderado por Xiomara Castro de cualquier atentado, persecución o riesgo que pudiera sufrir su círculo más cercano. "La historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños", ha sentenciado en sus redes sociales.

La calle protesta ante un resultado incierto Las autoridades policiales dispersaron el pasado lunes una manifestación de militantes de Libre, la formación a la que pertenece Castro, frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se custodia el material electoral, cuyos resultados se desconocen por el momento. En varios momentos de la protesta, los asistentes quemaron neumáticos, lanzaron piedras e interrumpieron el tráfico. No obstante, la presidente hondureña ha defendido el derecho de los manifestantes a "exigir claridad y transparencia en los procesos electorales" de forma pacífica. Estos manifestantes se rebelaban contra los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), que han dado una ventaja mínima al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ante las dudas suscitadas por este recuento, el CNE celebra desde el pasado sábado un recuento especial de las actas electorales para determinar el ganador de las elecciones presidenciales. La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" de los comicios generales del pasado 30 de noviembre, en medio de la convocatoria de protestas por parte del oficialismo por un supuesto "fraude" en el recuento. También pidió a la comunidad internacional y a los observadores "documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando".