Honduras realiza un escrutinio especial ante su resultado ajustado en las elecciones

El Consejo Nacional Electoral de Honduras ha anunciado el inicio, este sábado, de un escrutinio especial de las 2.773 actas que presentaron inconsistencias en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Este recuento podría aclarar el resultado ajustado entre los dos candidatos conservadores que se disputan la Presidencia del país.

Con el 99,40% del voto escrutado, Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, lidera la votación con el 40,52% de los votos y cuenta con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De cerca, le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un 39,20% de los votos, que ha cuestionado el resultado difundido por el CNE.

Alrededor de 2.000 personas se encargarán de este escrutinio, que comenzará este sábado, según ha confirmado el codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza. Este proceso se hará en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios y contará con observadores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia del proceso.

Cada partido político ha acreditado a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de 12 horas y contará con 150 mesas, ha precisado Mendoza. También ha asegurado que este proceso podría finalizar la próxima semana, aunque la autoridad electoral puede dar a conocer los resultados oficiales hasta el 30 de diciembre.

01.22 min Honduras: a la espera de que termine el recuento

Por su parte, la candidata del partido gobernante, Rixi Moncada, quedó relegada al tercer lugar con el 19,29% de los votos. Su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya, destacó la victoria presidencial de Nasralla en las elecciones, en lo que se ha interpretado como un reconocimiento tácito de la derrota del oficialismo. No obstante, la presidenta saliente, Xiomara Castro, ha denunciado que en su país no debe haber más golpes de Estado, ni fraudes, y ha recalcado que la "descarada injerencia" de Trump impidió "el libre sufragio" durante las elecciones.

Previamente, Nasralla había mostrado su apoyo a Xiomara Castro en las elecciones presidenciales de 2021 y fue designado vicepresidente del Gobierno de Honduras, pero dimitió en menos de un año y medio por las diferencias marcadas con Castro y Zelaya.

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Honduras no hay una segunda vuelta electoral. Gana el candidato que obtenga más votos. Además de la presidencia, los hondureños votaron también para elegir a sus tres vicepresidentes, casi 300 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y una veintena para el Centroamericano.

Denuncias de intimidaciones y coacciones A la incertidumbre por la falta de resultados de las elecciones general, también se suma la "preocupación" de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, por dos hechos que ha calificado de "intimidación" que podrían afectar la fase final de los comicios. "Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las elecciones generales", señaló Hall en la red social X, tras reunirse con representantes del G-16+, un foro de cooperación internacional y diálogo político. ““ La consejera presidenta del CNE ha manifestado su "preocupación" por la convocatoria que hizo el pasado martes el expresidente Manuel Zelaya a sus seguidores. Zelaya ha instado a concentrarse en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), lugar donde se protege el material electoral. De igual manera, se ha mostrado inquietada por la publicación de un comunicado de la Comisión Permanente del Parlamento, integrada por nueve de los 128 diputados, que atribuye presuntos delitos electorales a Hall y a la consejera del CNE, Cossette López, acciones que calificó de "sin fundamento ni competencia". Hall ha reiterado su defensa del proceso electoral y ha subrayado que "Honduras es primero". Esta Comisión, que goza de amplios poderes, está convocada desde el 31 de octubre por el presidente del Parlamento del país, el oficialista Luis Redondo, que no convoca a sesiones plenarias desde finales de agosto.

Actos de coerción contra el electorado La violencia callejera es un problema grave en Honduras, donde operan Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, ambas consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos. "Hemos identificado ciertos actos de coerción contra el electorado" y detectado "la presencia de pandilleros cerca de los colegios electorales", ha declarado a AFP el director de investigaciones de Cristosal, una organización de derechos humanos. También ha añadido que circularon "grabaciones de audio intimidatorias, probablemente provenientes de redes criminales". Aunque Cristosal no especificó qué partido buscó favorecer a los criminales, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha afirmado que los votantes de su formación "fueron víctimas de amenazas de pandillas y grupos en diversas partes del país". El estudio desarrollado por Cristosal, titulado "La democracia bajo amenaza", también reporta siete asesinatos, de un total de 67 actos de "violencia política" registrados. Españoles en conflictos Españoles en conflictos - El poder de las Maras, Honduras Las maras son auténticas organizaciones criminales. En Honduras operan la MS13 y la Pandilla Barrio 18 imponiendo sus reglas más violentas.... Ver ahora

La Unión Europea pide respeto La Unión Europea ha reiterado este viernes su apoyo al actual proceso electoral en Honduras y a la labor que está llevando a cabo el CNE, a pesar de "todas las dificultades técnicas" que está atravesando. También ha sugerido a los partidos políticos y autoridades que se abstuvieran de realizar acciones que obstaculizaran la labor de las instituciones electorales y respeten el Estado de derecho. "La Unión Europea insta a todos los candidatos a que esperen y respeten el proceso de recuento", ha señalado un comunicado emitido por una portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Asimismo, menciona que el pasado 30 de noviembre los hondureños "votaron pacíficamente y en gran número, reafirmando su compromiso con la democracia". ““ Bruselas ya ha anunciado que mandará una misión de observación electoral al país para acompañar el recuento de las actas en este nuevo escrutinio. Igualmente, ha dejado claro que el Consejo Nacional Electoral es el órgano responsable de proclamar los resultados electorales y que la UE estará muy atenta a su pronunciamiento.