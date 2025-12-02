Trump amenaza a Honduras porque cree que "está intentando cambiar" los resultados de las elecciones presidenciales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha publicado un mensaje en su red social mientras continúa el recuento de papeletas en Honduras. Apunta a que "parece" que el país centroamericano "está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales".

Tras esta afirmación, el político republicano ha añadido una amenaza: "Si lo hacen, habrá problemas".

Honduras cuenta todavía este martes los votos tras las elecciones celebradas el domingo ante una situación de empate técnico.

Con el 57,03% del escrutinio, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, tenía el 749.022 votos (39,91%). Esto es una ventaja insignificante con su contrincante, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que cuenta con 748.507 (39,89%). Son 515 papeletas.

Ninguno de los dos se ha declarado ganador de los comicios. En el sistema del país no existe la segunda vuelta y vence quien tenga la mayoría de sufragios.

Trump, por su parte, ha subrayado que es "imperativo" que el Consejo Nacional Electoral (CNE) complete el proceso y ha afirmado que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe ser respetada. "¡La democracia debe prevalecer!", ha añadido.

El mandatario de EE.UU. se inmiscuyó en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en suelo norteamericano por narcotráfico.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha informado que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha finalizado, con más del 50 % de las actas escrutadas, pero el recuento de las elecciones generales del domingo se seguirá transmitiendo en la página web del ente electoral.

La función del TREP —informar de manera preliminar en poco tiempo— también contribuye a bajar la tensión de los ciudadanos que demandan conocer de manera inmediata los resultados del CNE, garantizando que haya certeza jurídica.

Ante el empate técnico, Hall ha reclamado a los ciudadanos "guardar calma, tener paciencia y esperar que terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general".

Pese a los avances que ha tenido en general el sistema electoral del país centroamericano, los resultados siguen siendo lentos.

Para que el CNE dé a conocer los resultados finales del domingo tiene 30 días, pero si el recuento en su página web los procesa en menor tiempo, el informe oficial declarando finalizado el proceso electoral se podría conocer antes de la Navidad.