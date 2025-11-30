Honduras elige a su próximo presidente entre acusaciones cruzadas de fraude de los candidatos

Honduras celebra este domingo desde las 7:00 (14:00 hora peninsular española) unas nuevas elecciones marcadas, en esta ocasión, por las acusaciones de fraude electoral que se han estado lanzando durante la agitada campaña tres de los cinco candidatos con aspiraciones reales para asumir el mando en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico.

Alrededor de seis millones de hondureños, más otros 500.000 desde el exterior, están habilitados para elegir, además de al nuevo presidente, la configuración del Congreso, cerca de 300 alcaldías, así como los 20 escaños que el país dispone en el Parlamento Centroamericano. Estaba previsto que las urnas cerraran a las 16:00 hora local (23:00 hora peninsular española), sin embargo, la gran afluencia de electores ha provocado que se amplíe una hora.

Al no existir en Honduras la opción de segunda vuelta electoral, quien obtenga el mayor número de votos será desde el próximo 27 de enero el sucesor o sucesora de la actual jefa de Estado, Xiomara Castro.

Las acusaciones de fraude electoral que se han venido lanzando los candidatos han elevado la tensión y existe el temor de que alguno de ellos acabe por no reconocer los resultados de unas elecciones que pueden estar en riesgo, según han alertado organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la misión de observación electoral de la Unión Europea.

El oficialismo ha sacado a relucir el contenido de una veintena de audios en el que la representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, Cossette López, estaría fraguando la manipulación de los resultados junto al jefe de bancada Tommy Zambrano y un miembro de las Fuerzas Armadas sin identificar.

Para el fiscal general, Johel Zelaya, estas "grabaciones demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita". No obstante, la oposición sostiene que esos audios fueron manipulados y han dirigido el foco hacia la orden del Gobierno de poner a las Fuerzas Armadas a custodiar el material electoral antes, durante y después de los comicios.

01.12 min La violencia y la inseguridad en las calles siguen marcando la política en Honduras