Honduras elige a su próximo presidente entre acusaciones cruzadas de fraude de los candidatos
- Alrededor de seis millones de hondureños están llamados a votar
- La candidata oficialista denuncia la injerencia de Trump en los comicios
Honduras celebra este domingo desde las 7:00 (14:00 hora peninsular española) unas nuevas elecciones marcadas, en esta ocasión, por las acusaciones de fraude electoral que se han estado lanzando durante la agitada campaña tres de los cinco candidatos con aspiraciones reales para asumir el mando en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico.
Alrededor de seis millones de hondureños, más otros 500.000 desde el exterior, están habilitados para elegir, además de al nuevo presidente, la configuración del Congreso, cerca de 300 alcaldías, así como los 20 escaños que el país dispone en el Parlamento Centroamericano. Estaba previsto que las urnas cerraran a las 16:00 hora local (23:00 hora peninsular española), sin embargo, la gran afluencia de electores ha provocado que se amplíe una hora.
Al no existir en Honduras la opción de segunda vuelta electoral, quien obtenga el mayor número de votos será desde el próximo 27 de enero el sucesor o sucesora de la actual jefa de Estado, Xiomara Castro.
Las acusaciones de fraude electoral que se han venido lanzando los candidatos han elevado la tensión y existe el temor de que alguno de ellos acabe por no reconocer los resultados de unas elecciones que pueden estar en riesgo, según han alertado organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la misión de observación electoral de la Unión Europea.
El oficialismo ha sacado a relucir el contenido de una veintena de audios en el que la representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, Cossette López, estaría fraguando la manipulación de los resultados junto al jefe de bancada Tommy Zambrano y un miembro de las Fuerzas Armadas sin identificar.
Para el fiscal general, Johel Zelaya, estas "grabaciones demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita". No obstante, la oposición sostiene que esos audios fueron manipulados y han dirigido el foco hacia la orden del Gobierno de poner a las Fuerzas Armadas a custodiar el material electoral antes, durante y después de los comicios.
La candidata oficialista denuncia la injerencia de Trump
La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Rixi Moncada, denunció este sábado acciones "injerencias" del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones generales.
En una rueda de prensa, Moncada aseguró que el anuncio de Trump el viernes de que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumple en EE.UU. una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, es "un crimen" y pretende "reintroducir al crimen organizado" en la política hondureña.
Moncada afirmó que "no hay duda" de que se registraron "dos acciones concretas a tres días de los comicios, que son totalmente injerencias", en alusión al respaldo público de Trump al candidato conservador Nasry Asfura y al anuncio del indulto para Hernández. Agregó que los mensajes de Trump son "dos actos de campaña" a favor de lo que llamó "sus candidatos títeres" de los partidos Nacional y Liberal, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, respectivamente.