El candidato apoyado por Trump sigue liderando el conteo en Honduras al reanudarse tras nuevos fallos técnicos

El empresario de derecha Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, sigue este lunes a la cabeza del conteo de votos de las elecciones de Honduras celebradas el 30 de noviembre, al reanudarse el escrutinio tras nuevos problemas técnicos que lo mantenía paralizado desde el pasado viernes. El aspirante del Partido Nacional consolida así su leve ventaja sobre el candidato liberal, Salvador Nasralla.

Según publica la prensa local, con base en datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 87,96% de los votos escrutados, Asfura, de 67 años y miembro del Partido Nacional (PN), se sitúa en primer lugar al congregar el 40,20 % de los votos —1.132.429 papeletas—, mientras que el también conservador Nasralla, presentador de televisión de 72 años y miembro del Partido Liberal (PL), consigue el 39,50%, un total de 1.112.610 sufragios.

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue en el tercer lugar con 543.756 papeletas, el 19,30 % de los apoyos.

En su cuenta de X, Asfura, por ahora candidato ganador, dijo el viernes que "la estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal" y pidió "serenidad": "Es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales", sentenció.

Por su parte, Nasralla, mucho más activo en las redes, ha considerado este lunes que si bien "todavía no se puede afirmar fraude sin evidencia documental", el comportamiento de la carga es "altamente irregular y estadísticamente improbable"

"Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a la Ley. ¡Seguiré informando!", ha escrito en sus redes sociales la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien ya había anunciado el domingo que se reiniciaba "de inmediato" el escrutinio, detenido desde la tarde del viernes por "problemas técnicos".

Sin embargo, no ha sido hasta hoy que se ha reanudado.

El jueves pasado, Asfura había recuperado la ventaja sobre Nasralla, quien venía teniendo mayores apoyos desde el martes 2 de diciembre. Ese día se vivió la primera interrupción del sistema y el ente electoral habilitó un centro de divulgación en un hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces avanzaron con lentitud. Al día siguiente, el miércoles, la divulgación electrónica del escrutinio volvió a detenerse por "mantenimiento" de la empresa encargada del portal.

Los observadores llaman a "agilizar" el escrutinio Este sábado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras hizo un llamamiento a "agilizar" el escrutinio de las elecciones garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen "certeza en los resultados". Mientras, el partido de Moncada solicitó al CNE la nulidad del escrutinio ante el "desastre" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). "Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado", subrayó la MOE/OEA, organismo que destacó la "marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en los escrutinios". "Desde la noche del domingo y hasta el jueves, la Misión registró intervalos de disponibilidad del sitio de divulgación de resultados preliminares", aseveró el comunicado. Salvador Nasralla, candidato presidencial del opositor Partido Liberal, habla con sus simpatizantes en Tegucigalpa el 5 de diciembre de 2025 Orlando SIERRA / AFP