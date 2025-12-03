Nasralla aumenta su mínima ventaja frente al conservador Asfura en el recuento de las presidenciales de Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sigue con el recuento de votos en las elecciones presidenciales del país: Salvador Nasralla consigue un 40,34% de las papeletas frente al 39,57% del conservador Nasry Asfura.

Con el 79% de las actas escrutadas, Nasralla acumula este miércoles 1.017.429 votos frente a los 997.873 sufragios de Asfura. Son 19.556 votos de diferencia, frente a los 10.079 que les separaba cuando el escrutinio estaba al 70 %.

Este martes, el CNE hablaba de un "empate técnico" y pedía "calma y tener paciencia" mientras se revisaban las papeletas. Asfura tenía, en ese momento, 515 votos más.

El Estado centroamericano acudió el domingo a las urnas: más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026. En el sistema del país no existe la segunda vuelta y vence quien tenga la mayoría de sufragios.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Nasralla espera ser designado "presidente electo" El martes Nasralla, líder del Partido Liberal, espetó en un video un: "estamos ganando". En el mensaje, además, agradeció al pueblo hondureño por respaldar su candidatura con su voto en las elecciones. Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumentara en las siguientes horas y pronosticó que el miércoles el CNE podría declararlo "presidente electo" de Honduras. "Estamos prácticamente en la recta final del 35% de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos", enfatizó. El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia. "No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno", concluyó. Nasralla se unió en 2022 al Gobierno de Xiomara Castro como vicepresidente, aunque lo abandonó para adherirse al Partido Liberal. La candidata oficialista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), continúa en tercer lugar al obtener 479.650 papeletas (19,02%).