El expresidente hondureño Hernández, condenado en EEUU por narcotráfico, en libertad tras recibir indulto de Trump

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, ha sido liberado tras recibir un indulto por parte del mandatario estadounidense Donald Trump.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Honduras.

Según la página web del Federal Bureau of Prisons (BOP), agencia del Departamento de Justicia encargada de administrar las prisiones federales, Hernández, de 57 años, fue liberado este lunes 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP.

El pasado viernes, y a solo dos días de las elecciones presidenciales de Honduras, Trump anunció en su red Truth Social su decisión de conceder "un total y completo indulto" a Hernández al considerar que ha sido tratado "muy severa e injustamente", de acuerdo con "muchas personas" a las que el republicano dijo respetar "enormemente".

Hernández, que se autodenominaba como aliado de Washington en la lucha contra la lacra del narcotráfico y advirtió al comienzo de su mandato de las pandillas armadas, había pedido ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba —lo llegó a tratar de "su excelencia"— y le recordaba aquella colaboración entre ambos países, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

La decisión del indulto ha generado críticas de varios sectores que consideran que debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política, según la agencia EFE.

"Mi esposo volvió a ser un hombre libre" Aunque por ahora no se han confirmado detalles sobre el paradero actual de quien fuera líder del conservador Partido Nacional de Honduras, uno de los más tradicionales del país, Ana García, su esposa, ha afirmado que "volvió a ser un hombre libre" y ha agradecido a Trump. "Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump", ha relatado García en un mensaje en X. ““ Ya el 28 de noviembre, al conocer la decisión de Trump, la esposa del expresidente hondureño aseguró que su marido estaba "bien de salud, muy contento y muy agradecido". Trump avanzó el indulto en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry Tito Asfura, del mismo Partido Nacional que Hernández, y prometió que "habrá mucho apoyo" para el país si ese político gana. Por ahora, el conteo preliminar, muestra una ligera ventaja de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sobre Asfura. El primero registra el 40,16% de los sufragios frente al 39,70% del elegido del presidente de EE.UU., según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nasralla aumenta su mínima ventaja frente al conservador Asfura en el recuento de las presidenciales de Honduras La pasada noche, Trump publicó un mensaje en su red social en el que apuntó a que "parece" que el país centroamericano "está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales". Tras esta afirmación, el político republicano añadió una amenaza: "Si lo hacen, habrá problemas". El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández durante su extradición a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 REUTERS/Fredy Rodriguez