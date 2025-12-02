El expresidente hondureño Hernández, condenado en EEUU por narcotráfico, en libertad tras recibir indulto de Trump
- Había sido condenado a 45 años de prisión tras ser extraditado al país norteamericano en 2022
- Su mujer agradece el perdón presidencial: "Mi esposo volvió a ser un hombre libre"
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, ha sido liberado tras recibir un indulto por parte del mandatario estadounidense Donald Trump.
Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares. Lo acusaron de haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Honduras.
Según la página web del Federal Bureau of Prisons (BOP), agencia del Departamento de Justicia encargada de administrar las prisiones federales, Hernández, de 57 años, fue liberado este lunes 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP.
El pasado viernes, y a solo dos días de las elecciones presidenciales de Honduras, Trump anunció en su red Truth Social su decisión de conceder "un total y completo indulto" a Hernández al considerar que ha sido tratado "muy severa e injustamente", de acuerdo con "muchas personas" a las que el republicano dijo respetar "enormemente".
Hernández, que se autodenominaba como aliado de Washington en la lucha contra la lacra del narcotráfico y advirtió al comienzo de su mandato de las pandillas armadas, había pedido ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba —lo llegó a tratar de "su excelencia"— y le recordaba aquella colaboración entre ambos países, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.
La decisión del indulto ha generado críticas de varios sectores que consideran que debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política, según la agencia EFE.
"Mi esposo volvió a ser un hombre libre"
Aunque por ahora no se han confirmado detalles sobre el paradero actual de quien fuera líder del conservador Partido Nacional de Honduras, uno de los más tradicionales del país, Ana García, su esposa, ha afirmado que "volvió a ser un hombre libre" y ha agradecido a Trump.
"Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump", ha relatado García en un mensaje en X.
Ya el 28 de noviembre, al conocer la decisión de Trump, la esposa del expresidente hondureño aseguró que su marido estaba "bien de salud, muy contento y muy agradecido".
Trump avanzó el indulto en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry Tito Asfura, del mismo Partido Nacional que Hernández, y prometió que "habrá mucho apoyo" para el país si ese político gana. Por ahora, el conteo preliminar, muestra una ligera ventaja de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sobre Asfura. El primero registra el 40,16% de los sufragios frente al 39,70% del elegido del presidente de EE.UU., según el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La pasada noche, Trump publicó un mensaje en su red social en el que apuntó a que "parece" que el país centroamericano "está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales". Tras esta afirmación, el político republicano añadió una amenaza: "Si lo hacen, habrá problemas".
Reacción desde Honduras
El titular del Parlamento de Honduras, Luis Redondo, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierdas), ha criticado este martes el indulto, y ha asegurado que la medida envía un "mensaje devastador" a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.
"¿De qué sirve que en Estados Unidos los fiscales arriesguen la vida enfrentando a los carteles, si al final se libera a un narcotraficante sentenciado por inundar de cocaína al propio pueblo estadounidense?", ha cuestionado.
Redondo ha sostenido que "no hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera sin importarle que haya metido toneladas de cocaína por las narices a millones de sus propios electores y contribuyentes".
El parlamentario también ha argumentado que cómo es posible "declarar la guerra al narcotráfico, cerrar espacios aéreos y lanzar operaciones militares, mientras, al mismo tiempo, se concede un perdón total y completo a un hombre que, según las mismas Cortes norteamericanas, recibió sobornos alimentados por cocaína y usó todo el poder del Estado para proteger toneladas de droga".