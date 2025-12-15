Alertan del "riesgo" de que se "pierda" el proceso electoral en Honduras más de dos semanas después de los comicios

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño, Ana Paola Hall, ha denunciado este lunes que existe un "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" de los comicios generales del pasado 30 de noviembre, en medio de la convocatoria de protestas por parte del oficialismo por un supuesto "fraude" en el recuento.

La portavoz del CNE también ha pedido a la comunidad internacional y a los observadores "documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando".

"Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz. Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales", ha expresado Hall en un mensaje en la red social X.

Más de dos semanas después de las elecciones, el país sigue sin conocer los resultados oficiales.

Con el 99,40 % de las actas electorales escrutadas, encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura -que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump-, con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con 1.256.428 (39,20 %).

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).

Mientras Libre mantiene su posición de no reconocer los resultados del CNE y que hubo "fraude" en las elecciones, el candidato del Partido Liberal exige que se cuente "voto por voto" y Asfura pide que el escrutinio especial sea transmitido en directo por televisión.

Honduras sigue sin tener un ganador de las elecciones más de dos semanas después de los comicios REUTERS/Leonel Estrada

Protestas convocadas por el oficialismo El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales. El pasado sábado comenzó a realizar el escrutinio especial de más de 2.700 actas electorales que presentan inconsistencias, pero debido a múltiples problemas no ha sido posible iniciar ese proceso. Ese recuento podría aclarar el resultado ajustado entre los dos candidatos conservadores que se disputan la Presidencia. La denuncia de Hall se produce cuando pequeños grupos de activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación, con su rostro cubierto, están protestando, lanzando piedras y quemando neumáticos, a pocos metros del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), que guarda el material electoral del CNE. El expresidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe en 2009 y actual coordinador general del partido gobernante, ha instado a concentrarse en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), lugar donde se protege el material electoral. "Movilicémonos a las calles pacífica y firmemente hacia el INFOP, para respaldar a nuestra candidata Rixi Moncada (...) ¡Abran las urnas! ¡Recuento voto por voto, acta por acta! No aceptamos imposiciones. No aceptamos maniobras oscuras. No aceptamos que se pisotee la voluntad popular. No a la injerencia extranjera que nos robó las elecciones. No al Golpe Electoral. No al fraude. Nadie se rinde", ha subrayado este lunes en su cuenta de X. "Se ha solicitado apoyo al Jefe del Estado Mayor Conjunto para que resguarde la seguridad del personal del CNE en INFOP, el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones", ha indicado la consejera presidenta del CNE. Y ha pedido al Colegio de Abogados de Honduras para que presten apoyo desplazando notarios que levanten acta "de todo lo que está sucediendo" en ese edificio, "a efecto de documentar posteriores acciones legales". La presidenta saliente, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, viene denunciando que en su país no debe haber más golpes de Estado, ni fraudes, y ha recalcado que la "descarada injerencia" de Trump impidió "el libre sufragio" durante las elecciones. ““