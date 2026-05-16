El mensaje de RTVE, antes de Eurovisión: "Es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina"

"Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina". Este es el mensaje que RTVE ha emitido en sus canales en español y en inglés a la hora a la que daba comienzo la final de la 70 edición de este festival de música, la más polémica hasta la fecha por la participación de Israel tras más de dos años de guerra en Gaza y después de su ofensiva junto a EE.UU. en Irán.

La radiotelevisión pública retiró a España de Eurovisión el pasado mes de diciembre, de forma inédita desde 1961, ante la negativa de la organización del certamen de excluir a Israel. Otros cuatro países también rechazaron participar en el festival por el mismo motivo (Islandia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda), pero solo España forma parte del grupo de los 'big five', aquellos que más contribuyen a Eurovisión y que siempre tienen garantizado su pase a la final.

Y aunque RTVE se ha apartado del certamen, no es ajena a la implicación política y la polarización en torno a Eurovisión por la participación de un país cuya ofensiva en Gaza deja más de 73.000 muertos, según las autoridades locales. En 2022, ante la invasión en Ucrania, Eurovisión expulsó a Rusia del certamen, pero no ha hecho lo mismo con Israel, pese a la presión de los países previamente mencionados. Cabe recordar que el patrocinador principal de Eurovisión es una empresa de origen israelí: Moroccanoil.

01.42 min Así ha llegado Eurovisión a su edición más tensa: cinco países retirados, pérdida de audiencia y protestas ante el festival

A la hora a la que iba a empezar Eurovisión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha compartido en su perfil de X el mensaje de Radio Televisión Española con el siguiente mensaje: "A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra".

Horas antes, el director del festival, Martin Green, ha mostrado su desacuerdo con los países que se han retirado de Eurovisión, aunque ha dicho respetarlo, y ha defendido en declaraciones al periodista Pablo O'Hana que "la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión", algo que algunos medios han interpretado como una puerta abierta al retorno de Rusia al certamen.

Sus palabras han sido criticadas con dureza por el presidente de RTVE, que ha considerado en X que son "un insulto flagrante a los valores europeos" y ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión que rechace formalmente estas declaraciones, "que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. "Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", ha añadido.

Posteriormente, Green ha hecho esta aclaración: "Déjeme ser muy claro: No hay conversaciones en marcha sobre el retorno del ente ruso a Eurovisión. No hay planes de que eso vaya a pasar".

Este viernes, en su perfil de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó su apoyo a la decisión de RTVE de retirarse del festival: "Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad".