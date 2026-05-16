El mensaje de RTVE, antes de Eurovisión: "Es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina"
- RTVE se retiró de forma inédita del festival y no participa por primera vez desde 1961 ni emite la final
- Hasta abril de 2026, unas 73.000 personas han muerto en la guerra de Israel contra Gaza, según las autoridades locales
"Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina". Este es el mensaje que RTVE ha emitido en sus canales en español y en inglés a la hora a la que daba comienzo la final de la 70 edición de este festival de música, la más polémica hasta la fecha por la participación de Israel tras más de dos años de guerra en Gaza y después de su ofensiva junto a EE.UU. en Irán.
La radiotelevisión pública retiró a España de Eurovisión el pasado mes de diciembre, de forma inédita desde 1961, ante la negativa de la organización del certamen de excluir a Israel. Otros cuatro países también rechazaron participar en el festival por el mismo motivo (Islandia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda), pero solo España forma parte del grupo de los 'big five', aquellos que más contribuyen a Eurovisión y que siempre tienen garantizado su pase a la final.
Y aunque RTVE se ha apartado del certamen, no es ajena a la implicación política y la polarización en torno a Eurovisión por la participación de un país cuya ofensiva en Gaza deja más de 73.000 muertos, según las autoridades locales. En 2022, ante la invasión en Ucrania, Eurovisión expulsó a Rusia del certamen, pero no ha hecho lo mismo con Israel, pese a la presión de los países previamente mencionados. Cabe recordar que el patrocinador principal de Eurovisión es una empresa de origen israelí: Moroccanoil.
A la hora a la que iba a empezar Eurovisión, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha compartido en su perfil de X el mensaje de Radio Televisión Española con el siguiente mensaje: "A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra".
Horas antes, el director del festival, Martin Green, ha mostrado su desacuerdo con los países que se han retirado de Eurovisión, aunque ha dicho respetarlo, y ha defendido en declaraciones al periodista Pablo O'Hana que "la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión", algo que algunos medios han interpretado como una puerta abierta al retorno de Rusia al certamen.
Sus palabras han sido criticadas con dureza por el presidente de RTVE, que ha considerado en X que son "un insulto flagrante a los valores europeos" y ha pedido a la Unión Europea de Radiodifusión que rechace formalmente estas declaraciones, "que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. "Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", ha añadido.
Posteriormente, Green ha hecho esta aclaración: "Déjeme ser muy claro: No hay conversaciones en marcha sobre el retorno del ente ruso a Eurovisión. No hay planes de que eso vaya a pasar".
Este viernes, en su perfil de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó su apoyo a la decisión de RTVE de retirarse del festival: "Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad".
RTVE no emite la final de Eurovisión
El año pasado, Radio Televisión Española también emitió un mensaje similar justo antes de la emisión del concurso que se celebraba en Basilea (Suiza): "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".
Esta edición en cambio, la televisión pública no retransmite la final de Eurovisión, que ha dado comienzo a las 21.00, otro acto de protesta por la participación de Israel. Esto supone para el festival la pérdida de su tercera mayor audiencia televisiva. Sí se puede seguir en España a través del canal de Youtube de Eurovisión y también se puede votar telemáticamente, pero dentro del grupo 'Resto del mundo', que funciona como si fuera un único país.
Precisamente, la última edición fue polémica no solo por la participación de Israel, sino por su apabullante victoria en el televoto, algo que disparó las alarmas entre varios países, entre ellos la delegación española, que solicitó conocer cómo se había repartido el voto español. Una investigación reciente de 'The New York Times' ha desvelado que Israel se llevó el 33,34% del voto procedente de España, con 47.570 emisiones, muy por encima de Ucrania, con el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia, con el 5,66% y 8.080 votos.
Tras la controversia, la UER decidió en noviembre instituir un límite de 10 votos por dispositivo (antes era de 20 votos) para desincentivar "campañas de promoción desproporcionadas", como ha hecho Israel con dinero público, según reveló The New York Times.
Esta semana, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha amonestado al cantante israelí y a la televisión pública de Israel, Kan, por pedir en un vídeo a la audiencia que le votaran diez veces por televoto.
Y mientras tanto, las protestas contra la participación de Israel se suceden dentro del festival (como se vio en la primera semifinal de esta semana, cuando se escuchó entre el público "¡parad el genocidio!" y la organización expulsó a activistas propalestinos), y también fuera.
Este sábado, horas antes de la gran final, varios cientos de personas de colectivos y organizaciones internacionales de todo el mundo han participado bajo la lluvia en una marcha propalestina y contra la participación de Israel en el Festival de Eurovisión.
La movilización tuvo lugar tras otras dos protestas previas celebradas también este sábado en Viena, una a favor y otra en contra de la presencia de Israel, lo que demuestra hasta qué punto esta edición está marcada por las tensiones geopolíticas y no se limita a un mero concurso de la canción. En este contexto, una vez más, RTVE se posiciona a favor de los derechos humanos.