La Bóveda Global de Semillas de Svalbard gana el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

Es uno de los pocos lugares del mundo en el que preciados

tesoros de amigos y enemigos reposan juntos.

El ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon,

la calificó como un regalo de Noruega para la humanidad

y símbolo de paz.

Es la Bóveda Global de Semillas de Svalbard.

"Hoy hemos depositado semillas de tres nuevos bancos de genes.

Así que, en total,

ahora tenemos semillas de 114 bancos de genes diferentes

de todos los continentes.

Ya hay 1 280 677 muestras".

"Estamos a la entrada de la cúpula de Svalbard,

donde hemos depositado las semillas que hemos traído este año.

Vinimos hace dos años y ahora es la segunda vez

que venimos a traer semillas.

Pero esto tiene que ser una forma sistemática.

Son ya muchos los bancos genéticos que han depositado sus semillas

en esta especie de caja de seguridad,

inaugurada por el Gobierno de Noruega, en 2008.

Sólo abre para recibir nuevas cajas de semillas".

"Ya sabemos la dificultad que tenemos todas las naciones

en ponernos de acuerdo.

Aquí hay un ejemplo de haberlo logrado y de estar aportando algo

que es para el futuro.

Se trata de salvaguardar semillas para las generaciones futuras.

La bóveda está construida en una montaña

cerca de Longyearbyen, la capital de Svalbard,

un peculiar archipiélago bajo soberanía noruega,

situado en el océano ártico.

En él viven ciudadanos de más de cincuenta países

y fue la explotación del carbón la que condujo a poblar

de forma permanente este inhóspito lugar".

A unos 4300 kilómetros, en Alcalá de Henares,

se encuentra el Centro de Recursos Fitogenéticos

del Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria, integrado en el CSIC.

Aquí están depositadas semillas de especies vegetales

de diversos bancos genéticos de España.

"Nosotros conservamos el material que nos han donado los agricultores

que ellos han conservado y han cultivado durante décadas

para que pueda ser útil para la alimentación del futuro.

Las características de ese material,

ya sea resistencia a altas temperaturas, a plagas,

a enfermedades, o simplemente el sabor que tenían esos materiales

y que recordamos en platos o en comidas

que hacían nuestros abuelos las queremos mantener en el futuro.

Es aquí también donde se preparan las semillas que se van a llevar

al banco mundial de Svalbard".

-¿Cuánto tiempo puede vivir una semilla?

-Pues cientos de años.

España tiene que apostar por la biodiversidad

y tiene que apoyar todas las iniciativas que se hagan

en ese sentido.

Y España tiene que estar en Svalbard

y tiene que llevar material a Svalbard.

El objetivo es que las muestras sean viables allí en Svalbard

y que las mismas muestras que tenemos aquí

en nuestra colección base sean la misma

que se ha mandado a Svalbard.

Aquí podemos ver las 44 000 muestras que tenemos aquí

conservadas, que provienen de los 14 bancos de semillas

que tenemos en España.

Aquí, además tenemos ya las cajas preparadas para llevar a Svalbard.

-¿Por qué tienen que estar a esta temperatura de -18?

-Porque se conservan durante más tiempo.

Por cada grado que bajamos la temperatura

o cada grado de humedad que bajemos,

aumenta la longevidad de las semillas.

Una vez en Svalbard, las cajas con las semillas

pasan los controles de seguridad del aeropuerto, bajo la supervisión

de Asmund Asdal, coordinador de operaciones

y de la gestión de la Bóveda Global.

Después, se trasladan a la que se conoce también

como la cámara del fin del mundo o el banco de semillas

del día del juicio final.

Hemos traído dos cajas con 208 tipos diferentes

de semillas, hay tomates, judías, berza, acelgas

y cosas tan nuestras como la borraja o el cardo,

que son verduras minoritarias,

pero de gran importancia conservarlas.

En el 2022,

trajimos otras 1000 muestras diferentes.

En ese caso eran más cereales, trigo, maíz.

La idea es poder tener aquí más del 40 % de las muestras

que conservamos en el sistema.

Las cámaras, en las que se almacenan las semillas,

se encuentran al final de un túnel excavado en una montaña

de permafrost, que se adentra a 130 metros de profundidad.

Es el lugar más seguro para las colecciones de semillas.

Hay capacidad para 4,5 millones de variedades.

Hay muchos ejemplos de bancos de genes

que han perdido sus semillas por guerras y conflictos,

inundaciones, incendios, falta de recursos,

no tener dinero para pagar la factura de la luz,

por ejemplo.

Así que todo el mundo tiene claro que asegurar los recursos genéticos

en más de un lugar es muy importante.

El cambio climático, que puede agravar

algunos de estos problemas, ha acentuado la necesidad

de contar con un depósito de semillas de reserva.

Las medidas de seguridad en esta bóveda global son estrictas.

Solo se permite el acceso a la misma

a los empleados y encargados de su mantenimiento

y gestión pertenecientes al centro nórdico de recursos genéticos.

Cualquier daño en su interior sería desastroso Asmund Asdal.

Aquí dentro hay semillas por valor de miles de millones.

Si alguien entrara con malas intenciones y ocurriera algo,

sería desastroso para el futuro suministro de alimentos del mundo.

Esto no deja de ser una réplica de seguridad,

pero también no pensando solo en nosotros,

en que podamos necesitar estas variedades en nuestra región,

sino que es que a lo mejor en un momento dado puede ser útil

en cualquier otra región,

sobre todo ahora que el cambio climático está ahí y entonces

pues puede estar sufriendo una situación climática

en la cual una variedad que era importante

o que es importante en nuestra región,

empieza a serlo en la suya.

Aquí tenemos refrigeración artificial.

Aquí abajo hay -18 grados.

No dependemos del permafrost.

El permafrost, por supuesto, proporciona una seguridad adicional

en caso de que algo le suceda al equipo.

Si se cortase la electricidad, seguiríamos teniendo esta baja

temperatura más de un año.

Así que habría tiempo de sobra para instalar nuevos equipos.

Todo esto tiene que ser un proceso constante en que todos los años

vengamos a traer diferentes tipos de semillas

a la cúpula de Svalbard.

Es algo muy emotivo.

La verdad es que yo creo que hace que te sientas parte

de algo especial.

Somos parte de un esfuerzo internacional.

Eso siempre es algo muy importante.

La bóveda global de semillas atrae también a muchos turistas

al que es el lugar del planeta que más rápidamente se calienta,

entre tres y cinco veces más que cualquier otro.

El cambio climático se percibe en Svalbard de forma dramática.

Longyearbyen acoge a centenares de estudiantes y científicos

dedicados a investigar el cambio climático y el calentamiento global

en el Ártico.

Aquí puedes ver lo resiliente que es la vida.

La vida tiene que sobrevivir a la noche y al invierno

y tiene dos meses para florecer.

Que a cámara rápida en mayo empieza, florece, vive,

se pone verde, todos los pájaros vienen, todo vive, todo se engorda.

Y, en septiembre, la hierba se congela de nuevo,

las plantas mueren, los pájaros se van

y todo vuelve a morir.

Y ver este ciclo de cómo la vida está luchando todo el año para

en dos meses hacerlo todo rápido.

Beatriz guía también expediciones turísticas

en moto de nieve a espacios salvajes e inhóspitos,

centrándose en la ciencia y con un ojo puesto

en el rey de Svalbard, el oso polar.

Cuántos osos polares has visto desde que estás aquí en Svalbard?

-Como individuos he visto más o menos unos 20, entre 18 y 22.

No te puedo decir una cifra exacta.

Pero casi siempre han sido madres con crías, con dos o una cría,

de machos solitarios, solo he visto una vez

y la mayoría de veces ha sido con barco,

en barco es mucho más fácil.

Va siguiendo la costa, la línea de la costa,

que es donde los osos están

porque es donde tienen mayor disponibilidad de comida.

Este es uno de la madre con la cría.

Esto es en la costa este, digamos.

Está grabado a través de los binoculares

y con el zoom del móvil.

Cualquier movimiento de los científicos sobre el terreno

requiere, en este archipiélago, una planificación de seguridad.

El oso polar no es la única amenaza.

Para ir a los sitios donde se sacan los datos

tenemos que viajar encima de glaciares,

tenemos que viajar encima de hielo marino,

por zonas donde puede haber avalanchas y obviamente aquí tenemos

todo lo que sería el tema fauna, o sea el oso polar.

Todo esto son temas

en los que siempre se tienen que considerar.

Entonces pues esto,

parte de mi trabajo es hacer una evaluación del riesgo.

El objetivo de la actividad científica aquí es hacer ciencia,

pero se tiene que hacer de forma segura.

En los confines de Longyearbyen hay un edifico en soledad.

Es Huset, construido en 1948 y el más antiguo de la ciudad.

Alberga el restaurante de alta cocina más al norte del mundo.

Al frente de sus fogones está desde hace más de dos años

el chef español, Alberto Lozano.

Queremos que el representante máximo del restaurante

sean los productos locales.

Y en torno a eso con lo que trabajamos.

En proteínas tenemos foca, reno ártico, perdiz blanca,

vieira ártica, gambas.

También de aquí, bacalao de Svalbard, lobo de Svalbard.

Esa es nuestra zona.

Cuando decimos Svalbard es lo que nos llega aquí

de nuestros pescadores o cazadores.

Y Ártico es nuestro límite en cuanto a proteína.

Alberto pasó por restaurantes y hoteles de varios países

antes de recalar en el Ártico para hacer una cocina creativa

y sostenible, ártica y con algún toque de su tierra.

Observamos que entre su particular vajilla hay fósiles.

Se pueden encontrar en la morrena de un glaciar,

al lado de Longyearbyen.

Muestran que antaño hubo aquí clima tropical.

Datan de hace 60 millones de años.

Como ya la nieve se va derritiendo, tenemos posibilidad de encontrarlos.

Vamos seleccionando según que piedra, según que planta

esta puesta en el fósil o ha quedado en el fósil.

Lo vamos utilizando para diferentes platos.

Tiene su parte histórica y la verdad que los clientes

se sorprenden de saberlo.

Alberto lleva todavía pocos años en este lugar,

pero ya ha podido percibir los efectos del cambio climático

y del calentamiento global.

Alberto He visto muchísimos cambios.

Luego aparte tenemos que entender que todo lo malo

que pasa en el sur llega al norte.

Tenemos las corrientes de aire y las corrientes de agua

que transportan todo lo contaminante y ya ves cambios

a la hora de temperatura de movimientos migratorios

en las aves y en los peces.

Todo es extremo en este archipiélago,

tanto el invierno, como el verano, pero,

aún así, sus habitantes

están atrapados por la magia del ártico,

una magia que puede acabar desapareciendo.

Svalbard sufre las consecuencias de la falta de cuidado

con la naturaleza más al sur.

Sus efectos en este lugar son una advertencia

e indicativos de lo que pasará en el resto del mundo.

Así terminamos Informe Semanal.

Gracias por acompañarnos en directo

y recuerden que tienen nuestros reportajes a su disposición

en RTVEPlay,

la plataforma de la radiotelevisión pública.

Disfruten, hasta la semana que viene.