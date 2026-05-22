'Zero dramas' aborda esta semana el ghosting y el auge de las cirugías íntimas

El talk show ‘Zero dramas’ propone una nueva noche de humor y debate sin filtros alrededor de las relaciones, el deseo y los nuevos códigos sociales. Bajo el título ‘Ghosting’, el programa de Loles León arranca con un debate sobre la responsabilidad afectiva y la práctica de desaparecer sin dar explicaciones en relaciones personales. Mónica Cruz compartirá datos sobre el impacto de este fenómeno y sobre nuevas conductas asociadas, como el soft ghosting, el zombing o el orbiting.

La mesa analiza cómo las redes sociales y la comunicación digital han transformado las relaciones personales, junto al psicólogo Mariano Valdés. Además, el programa reune en la “fila zero” a personas “ghosteadas” y “ghosteadoras” para explorar ambas perspectivas. “Yo he abierto la puerta a mucho zombing y ghosting”, reconoce Loles León en esta noche de confesiones.

El segundo bloque, 'La piel que no habito’, pondrá el foco en el auge de las cirugías íntimas y la creciente preocupación por la estética genital. “Yo creo que la estética genital es solo una moda”, afirma Loles León durante la conversación. El doctor David Céspedes aportará la visión clínica del fenómeno, junto al testimonio de Zabdi. El espacio incluirá además una nueva entrega del ‘Museo Zero Dramas’, con la historiadora Patricia González Gutiérrez, que repasará curiosidades históricas relacionadas con la sexualidad y el cuerpo.