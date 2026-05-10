Loles León se postula como nueva promesa del cine para adultos: "Sería un broche para mi carrera"
- Manuela Carmena, Eva Isanta, Mariola Fuentes, Grison y Mónica Cruz se unen a Loles León para analizar el impacto del porno
- No te pierdas un nuevo programa de Zero Dramas cada domingo, a partir de las 22:30 horas, en La 2 y RTVE Play
Con su arrolladora personalidad y su compromiso con la libertad, Loles León lidera una nueva noche de Zero Dramas rodeada de un elenco de excepción: la jueza Manuela Carmena, las actrices Eva Isanta y Mariola Fuentes, el polifacético Grison y la siempre magnética Mónica Cruz. En esta entrega, el programa se sumerge en los claroscuros del consumo digital de adultos y en las surrealistas formas de saldar cuentas con el pasado sentimental.
Loles León: “Lo importante en el porno es hablar en casa con naturalidad”
Bajo el título "Porn Fiction", el programa arranca con un debate necesario sobre el consumo de pornografía en España. Mónica Cruz revela datos impactantes: el 12% de internet es porno y la edad media de acceso ha caído a los 10 años, impulsando medidas gubernamentales como el acceso mediante DNI.
La mesa disecciona cómo este contenido moldea la visión del sexo, contando con la visión clínica de la sexóloga Bárbara Montes. Sin embargo, el programa también explora la cara ética de la industria con la visita de Paulita Pappel, productora y referente del porno feminista, que defiende un cine para adultos basado en el consentimiento, la diversidad y el placer real.
Loles León: “Mis ex me deben mucho dinero”
¿Se puede poner precio a un corazón roto? En el segundo bloque, "Las cuentas de mi ex", Zero Dramas analiza la viral "tarifa de ruptura" procedente de China, donde quien rompe la relación paga una compensación económica al otro por el "desgaste" emocional. Entre risas, Loles y sus invitados debaten si es justo facturar por infidelidades, ronquidos o familias políticas insoportables.
Para demostrar que hay vida después del adiós, el programa recibe el testimonio de Angie y Torven, una expareja que ha logrado transformar su ruptura en una convivencia amistosa bajo el mismo techo, rompiendo todos los esquemas tradicionales.
La temperatura del plató sube con el Consultorio Sexual, donde Bárbara Montes resuelve dudas sin censura llegadas desde la "Fila Zero". Desde los desequilibrios en el deseo hasta lecciones prácticas para mejorar la técnica del cunnilingus.