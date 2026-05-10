Loles León se postula como nueva promesa del cine para adultos: "Sería un broche para mi carrera"

Con su arrolladora personalidad y su compromiso con la libertad, Loles León lidera una nueva noche de Zero Dramas rodeada de un elenco de excepción: la jueza Manuela Carmena, las actrices Eva Isanta y Mariola Fuentes, el polifacético Grison y la siempre magnética Mónica Cruz. En esta entrega, el programa se sumerge en los claroscuros del consumo digital de adultos y en las surrealistas formas de saldar cuentas con el pasado sentimental.

Loles León: “Lo importante en el porno es hablar en casa con naturalidad” Bajo el título "Porn Fiction", el programa arranca con un debate necesario sobre el consumo de pornografía en España. Mónica Cruz revela datos impactantes: el 12% de internet es porno y la edad media de acceso ha caído a los 10 años, impulsando medidas gubernamentales como el acceso mediante DNI. ¿Es el porno nuestra principal fuente de información sexual? La mesa disecciona cómo este contenido moldea la visión del sexo, contando con la visión clínica de la sexóloga Bárbara Montes. Sin embargo, el programa también explora la cara ética de la industria con la visita de Paulita Pappel, productora y referente del porno feminista, que defiende un cine para adultos basado en el consentimiento, la diversidad y el placer real.