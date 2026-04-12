Loles León reivindica "salirse de la norma" en una noche de diversidad, IA y salud sexual en 'Zero Dramas'
- La actriz lidera un debate sobre la "normalidad", la inteligencia artificial y el aumento de ITS en la nueva entrega de Zero Dramas
- Elena Furiase, Boris Izaguirre, Marta Flich y Samantha Ballantines completan la mesa
Con su inconfundible energía y esa lengua que no conoce censura, Loles León regresa al plató de Zero Dramas acompañada por un casting de lujo: la actriz Elena Furiase, el carismático Boris Izaguirre, la presentadora Marta Flich y la arrolladora Samantha Ballantines. Esta semana, el programa se convierte en un manifiesto a favor de la diversidad y un servicio público necesario para navegar entre los dilemas de la tecnología y la salud sexual.
Bajo el título "Stranger People", la noche arranca cuestionando los límites de la "normalidad". Marina Rivers aporta datos que sitúan a España como uno de los países más amables y tolerantes de Europa, aunque la mesa debate hasta qué punto aceptamos lo que se sale de la norma. El programa recibe a Samantha Ballantines, quien comparte los retos de vivir con total libertad en el mundo drag, y al peruano Richard Torres, un hombre que ha decidido "echar raíces" casándose con árboles. La sorpresa llega cuando la Inteligencia Artificial transforma a todos los colaboradores en sus propios alter egos drag, bautizados con ingenio por Samantha para reivindicar que la vida es un buffet libre.
"¿Milagro tecnológico o falta de respeto?"
En segundo lugar, Zero Dramas aborda la "Ignorancia Artificial" y la resurrección digital de artistas fallecidos. Desde el anuncio viral de Lola Flores hasta la recreación de Audrey Hepburn o Val Kilmer, la mesa analiza las implicaciones morales de usar la imagen de quienes ya no están. Elena Furiase aporta la visión más íntima sobre el legado de su abuela. "La unión de actores ya estamos haciendo muchas reuniones para el tema de la inteligencia artificial en nuestra profesión", advierte Loles ante la posibilidad de convertir a los intérpretes en productos infinitos.
La noche continúa con un bloque de alerta sanitaria: el alarmante aumento de las ITS en España. Marina Rivers revela que la gonorrea y la sífilis se han multiplicado exponencialmente en las últimas dos décadas, con un dato especialmente llamativo: los contagios se han triplicado entre los mayores de 60 años. Loles lanza su pregunta bomba: "¿Nos pone más el sexo sin protección?". Junto a la sexóloga y escritora Valerie Tasso, la mesa desmonta tabúes sobre la libido en la tercera edad y hace un llamamiento al uso del "chubasquero" a cualquier edad.
Finalmente, el consultorio sexual se centra en cómo salirse de la norma en la alcoba. Junto a la sexóloga Bárbara, la mesa explora desde el fetiche por los tacones altos hasta prácticas como el fisting o dudas sobre la cirugía de prepucio. La noche cierra con una actuación vibrante de Loles León interpretando "Este amor no se toca" de Yuri, celebrando que la autenticidad es el único camino posible.