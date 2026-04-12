Loles León reivindica "salirse de la norma" en una noche de diversidad, IA y salud sexual en 'Zero Dramas'

Con su inconfundible energía y esa lengua que no conoce censura, Loles León regresa al plató de Zero Dramas acompañada por un casting de lujo: la actriz Elena Furiase, el carismático Boris Izaguirre, la presentadora Marta Flich y la arrolladora Samantha Ballantines. Esta semana, el programa se convierte en un manifiesto a favor de la diversidad y un servicio público necesario para navegar entre los dilemas de la tecnología y la salud sexual.

Bajo el título "Stranger People", la noche arranca cuestionando los límites de la "normalidad". Marina Rivers aporta datos que sitúan a España como uno de los países más amables y tolerantes de Europa, aunque la mesa debate hasta qué punto aceptamos lo que se sale de la norma. El programa recibe a Samantha Ballantines, quien comparte los retos de vivir con total libertad en el mundo drag, y al peruano Richard Torres, un hombre que ha decidido "echar raíces" casándose con árboles. La sorpresa llega cuando la Inteligencia Artificial transforma a todos los colaboradores en sus propios alter egos drag, bautizados con ingenio por Samantha para reivindicar que la vida es un buffet libre.