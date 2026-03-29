Loles León: "Mi familia pensaba que destrozaría mi vida por ser madre soltera"
- Marina Rivers, Marc Clotet, Mabel Lozano y Boris Izaguirre analizan junto a Loles León el fenómeno del celibato voluntario
- Zero Dramas, cada domingo a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play
Con su característica lengua mordaz y un enfoque que mezcla el entretenimiento con la realidad social, Loles León y el actor Marc Clotet, la directora Mabel Lozano, la influencer Marina Rivers y el icónico Boris Izaguirre, abordan esta semana en Zero Dramas los temas que están incendiando el debate digital.
"Hay veces que no va bien y hay un apagón sexual"
El llamado "apagón sexual" ha centrado la primera mesa de debate. Frente a una generación de jóvenes que, a pesar de tenerlo todo a un click, deciden renunciar a las relaciones sexuales por bienestar o hartazgo, la mesa cuestiona si estamos ante una liberación o una crisis de intimidad. Loles se muestra empática con el desamor: “Hay veces que es una pena, pero no va bien en el sexo y hay un apagón sexual. Yo he estado con muchos tíos, muy enamorada y luego dices: "jopé"”. Para profundizar, el programa recibe a Victoria, una defensora del celibato voluntario que asegura ser más feliz sin sexo, mientras la socióloga Miriam Jiménez advierte sobre los peligros de idealizar la falta de contacto en un mundo cada vez más desnaturalizado.
¿Paternidad o postureo?
En segundo lugar, Zero Dramas abre el melón de los "superpapis": hombres que amasan millones de likes realizando tareas domésticas o de crianza que históricamente han recaído en las mujeres. Loles lo tiene claro respecto a la educación: “Mi hijo cocina, cose, cuida al niño, va a la compra y me cuida a mí porque tiene una madre feminista que lo ha educado”.
Durante el debate, la mesa examina si el discurso de "dejo mi carrera por mis hijos" es un avance real o un "accesorio de lujo" para lavar la imagen de ciertos famosos. Marc Clotet, padre de dos hijos, aporta la visión masculina frente a unos datos demoledores: El 84% de las excedencias para cuidados siguen teniendo nombre de mujer.
"Esto siempre ha sido tema tabú"
Finalmente, Loles y sus invitados exploran el "Testonator" o la andropausia, la gran olvidada de la salud masculina. Loles reivindica la visibilidad de estos procesos biológicos: “Esto siempre ha sido tema tabú. Hay que informar y hablar de esto en los programas. Este programa es divulgativo”. La presentadora recuerda su propia experiencia rompiendo barreras: “De la menopausia empecé a hablar yo; dije que estoy medicada y que me había vuelto multiorgásmica, ¡y hasta me dieron el premio de la menopausia!”. Para arrojar luz científica, el doctor Manuel Alonso detalla los síntomas de la caída de testosterona, desde la niebla mental hasta la pérdida de libido, en una charla necesaria para normalizar lo que afecta a ocho de cada diez hombres.
Durante el consultorio sexual, la sexóloga Bárbara Montes se une a la mesa para responder consultas sobre el deseo y la seguridad sexual. La sorpresa llega con el análisis de las jaulas de castidad, un juguete que desata un debate sobre el control y el placer que deja a los colaboradores sin palabras.
Todos los domingos en La 2 a las 22:30 horas únete a Loles León para desmenuzar, sin pelos en la lengua, los temas más candentes de la actualidad. Y si te has perdido este programa, o quieres volver a verlo, puedes encontrarlo en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?