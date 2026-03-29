Loles León: "Mi familia pensaba que destrozaría mi vida por ser madre soltera"

Con su característica lengua mordaz y un enfoque que mezcla el entretenimiento con la realidad social, Loles León y el actor Marc Clotet, la directora Mabel Lozano, la influencer Marina Rivers y el icónico Boris Izaguirre, abordan esta semana en Zero Dramas los temas que están incendiando el debate digital.

Marc Clotet, Loles León y Mabel Lozano en 'Zero Dramas'

"Hay veces que no va bien y hay un apagón sexual" El llamado "apagón sexual" ha centrado la primera mesa de debate. Frente a una generación de jóvenes que, a pesar de tenerlo todo a un click, deciden renunciar a las relaciones sexuales por bienestar o hartazgo, la mesa cuestiona si estamos ante una liberación o una crisis de intimidad. Loles se muestra empática con el desamor: “Hay veces que es una pena, pero no va bien en el sexo y hay un apagón sexual. Yo he estado con muchos tíos, muy enamorada y luego dices: "jopé"”. Para profundizar, el programa recibe a Victoria, una defensora del celibato voluntario que asegura ser más feliz sin sexo, mientras la socióloga Miriam Jiménez advierte sobre los peligros de idealizar la falta de contacto en un mundo cada vez más desnaturalizado. 01.34 min El celibato voluntario: ¿acierto o error?

¿Paternidad o postureo? En segundo lugar, Zero Dramas abre el melón de los "superpapis": hombres que amasan millones de likes realizando tareas domésticas o de crianza que históricamente han recaído en las mujeres. Loles lo tiene claro respecto a la educación: “Mi hijo cocina, cose, cuida al niño, va a la compra y me cuida a mí porque tiene una madre feminista que lo ha educado”. Durante el debate, la mesa examina si el discurso de "dejo mi carrera por mis hijos" es un avance real o un "accesorio de lujo" para lavar la imagen de ciertos famosos. Marc Clotet, padre de dos hijos, aporta la visión masculina frente a unos datos demoledores: El 84% de las excedencias para cuidados siguen teniendo nombre de mujer. 01.47 min Loles León: "Mi familia pensaba que destrozaría mi vida por ser madre soltera"