Loles León desvela la petición estética que exigieron para contratarla: "Me lo hice y luego no me cogieron"

El primer programa de Zero Dramas ha tenido como invitados a Petra Martínez, Santiago Segura y Alba Carrillo. Loles León los ha recibido asegurando que está feliz de contar en el estreno con tres buenos amigos. ¡Y no es para menos! La presentadora inauguraba por todo lo alto un plató que no dejó a nadie indiferente.

"Esto es una crítica a los machirulos" Durante el programa han hablado de los machirulos, hombres que tratan mal a las personas del sexo opuesto, que tienen actitudes machistas y que se escudan en las redes para lanzar consignas contra las mujeres. Esto ha generado un debate intergeneracional en el que Alba Carrillo ha cuestionado el personaje de Torrente, al que da vida Santiago Segura, quien no ha dudado en explicar que “esto es una crítica a los machirulos y, si alguien no lo entiende así, tiene un problema”. Marina Rivers se ha opuesto al argumento del famoso director al recordar que sus redes “están llenas de hombres que lanzan mensajes misóginos contra ella y muchos de chicos jóvenes”. Pero no solo de machos rancios se ha hablado en el programa, sino también de la esclavitud de la belleza y de cómo ahora los hombres pasan por el quirófano. En el plató, Loles León ha contado que en el mundo del cine muchos directores piden a las actrices que se operen si quieren conseguir un papel. De hecho, ha explicado que a ella un director de cine le pidió que se "operara la nariz": "Y después de operarme no me dio el papel". Marina Rivers ha contado cómo funciona el pretty privilege (el privilegio de lo guapo), por el que mujeres y hombres lo tienen más fácil por ser bellos.

"La palabra 'guapo' significa una cosa un poco simple" En este sentido, la popular actriz Petra Martínez explicó que “la palabra guapo significa una cosa un poco simple, porque hoy día el ser guapo solo es una tontería”. Y es que, como han explicado Santiago Segura, Alba Carrillo y Marina Rivers, la belleza te abre la puerta la primera vez, pero si no tienes contenido en la cabeza, poco se puede hacer. En el programa, Loles León charló con Gaby Rodríguez, un chico que se ha multioperado y que ha dejado a todos con la boca abierta cuando ha explicado que se sometió a una operación de cambio de ojos. 01.41 min La confesión sexual de Petra Martínez También hubo tiempo para hablar de la maternidad y de cómo la sociedad obliga a las mujeres a ser madres. En este caso, la cantante de la “Zero Dramas Band”, Ainhoa Cantalapiedra, ha contado que “estoy intentando ser madre, e incluso he pensado en la ovulación”. Que la sociedad empuja a las mujeres es un hecho que han confirmado la propia Alba Carrillo y Petra Martínez, quien ha explicado que fue "madre joven y sin tener casa, algo que era un verdadero problema”. Marina Rivers, por su parte, explicó que ella hasta ahora no quería ser madre, pero que ya no se cierra a esa posibilidad. Loles León preguntó en esta línea a Santiago Segura si él se vio obligado a ser padre, a lo que el actor y director ha contestado que su madre le "obligó a ser padre porque a los hombres también se nos pasa el arroz”. 02.01 min Padres ausentes y la maternidad obligada