Loles León reflexiona sobre la soledad elegida: "Decidí que estaba mejor sola, es un renacer"

Con la lengua mordaz y el humor irreverente que son la marca de la casa, Loles y sus invitados en Zero Dramas, Aldo Comas, Boris Izaguirre, Patricia Galván y su colaboradora por una noche, Alba Carrillo, han abordado algunos de los temas más candentes de la actualidad.

“Hay todo tipo de situaciones y hay todo tipo de vidas” Los llamados bebés reborn, muñecas hiperrealistas diseñadas para parecerse lo más posible a un bebé humano, han sido el centro de la primera mesa de debate. Frente a las “madres” y “padres” que exhiben a sus reborn en redes sociales como si fueran niños de verdad, la mesa interroga si esta relación puede realmente asemejarse a la que existe entre padres e hijos reales. Loles se muestra curiosa: “Hay todo tipo de vidas, y hay todo tipo de situaciones”. Pero a Aldo Comas, padre de un niño de 12 años, la mera comparación entre un bebé real y un muñeco le parece indignante: “Es que estoy por levantarme e irme”, anuncia a la mesa. Para arrojar más luz sobre el asunto, Loles invita al plató a Alejandra y Jaime, influencers que comparten en redes sociales imágenes junto a su hijo reborn llamado Batmancito, que empezó como una herramienta terapéutica para hacer frente a un duelo por infertilidad y acabó convirtiéndose en un miembro más de su familia. “La terapia no es ir y comprar un muñeco”, aclara Jaime, “es hacer todo lo que tienes que hacer como si fuera un bebé real. Zero dramas Zero dramas - Loles&CIA - Programa 2 Debate sobre el auge de los bebés reborn, los gurús de la masculinidad y los therians. Loles León recibe a Boris Izaguirre, Aldo Comas, Patricia Ga... Ver ahora

Bulos sin fundamento científico En segundo lugar, Loles y sus invitados abrieron el melón de los nuevos gurús de la masculinidad que amasan millones de seguidores en redes dando a los hombres que los siguen consejos de todo tipo: desde finanzas, salud, sexo y relaciones amorosas. Estos nuevos gurús dicen tener la receta para convertirse en un hombre de éxito. Durante el debate, la mesa examina una de las más disparatadas afirmaciones de los miembros de esta comunidad: tomar el sol con los testículos es la mejor manera para incrementar la testosterona. Tanto Aldo Comas como Boris Izaguirre confiesan haber incurrido en prácticas parecidas, pero no con el objetivo de incrementar la virilidad: “Yo creo que la testosterona hay que dejarla tranquila”, afirma Boris. El farmacéutico e influencer Guillermo Martín intervino por videollamada para zanjar el asunto: esta clase de consejos son bulos sin fundamento científico esparcidos por gente que busca atraer visitas en redes sociales, y que “si se tienen que buscar los huevos por los likes, se queman los huevos por ellos”. Finalmente, Loles y sus invitados exploraron el fenómeno viral de los therians, personas que se sienten identificadas, psicológica o espiritualmente, con animales. Loles presentó el tema preguntándole a cada uno de los integrantes de la mesa qué animal serían. Aldo afirmó que sería un pájaro, “porque vuelo”, y Boris lamentó que nadie escogía animales menos glamurosos, como la hormiga o la serpiente. “Yo sería uno de esos, porque quedan olvidados”.

“El mensaje de la gente joven es: "No me siento comprendido como un humano" ¿El fenómeno therian constituye una identidad legítima? ¿O es una manera de llamar la atención? Para Boris no es algo malo querer destacar: “Yo no veo ningún problema en llamar la atención. Es mejor llamar la atención que dejar de llamarla”. Para Aldo, los therians son simplemente una tribu urbana contemporánea y Patricia defiende, ante todo, la tolerancia hacia las decisiones ajenas. “Yo les respeto a las criaturas. Supongo que quieren pertenecer a algo”. Alba incide sobre la misma idea: "El mensaje de la gente joven es: 'No me siento comprendido como un humano'”. Más tarde, Loles conversa directamente con Matatán, un joven therian que se identifica con un leopardo. Para él, la conexión con los animales es algo que lo acompaña desde la infancia y hoy en día es una vía para sentirse más libre. “Lo humano está muy desnaturalizado”, afirma. Durante el bloque final del programa, la sexóloga Bárbara Montes se sienta a la mesa para responder las consultas del público en torno al tema del sexo seguro. Bárbara reivindica el placer, el consentimiento y la autoexploración: "Siempre estamos a tiempo de abrir la mente", afirma.