El tiempo hoy 13 de junio en España: ascensos notables de las temperaturas máximas (más de 6 grados)

Probabilidad de tormentas localmente fuertes en el noroeste. Ascensos notables de las temperaturas máximas (más de 6 grados) en el Cantábrico y en el alto Ebro. Temperaturas máximas superiores a 34 grados en el interior del área cantábrica, 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante (superiores a los 70 km/h) en el área del Estrecho durante la primera mitad del día.

Estabilidad en todo el país

La influencia del anticiclón dejará estabilidad prácticamente en todo el país, con predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, que pueden dar lugar a algún chubasco o tormenta localmente fuerte, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Son posibles las brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. La calima, ligera, afectará al sur peninsular.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6 grados), en el Cantábrico; en el resto no se esperan cambios. Se podrán superar los 34 grados en el interior del área cantábrica, los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, no se esperan grandes cambios en las temperaturas, salvo descensos ligeros en medianías y cumbres.

El viento será moderado y de componente este en el litoral cantábrico, y flojo en el tercio este y Baleares, donde dominarán las brisas. El levante será moderado o fuerte en el área del Estrecho y en el litoral de Alborán, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día aunque con tendencia a amainar. En el interior peninsular, el viento será flojo, con predominio de las componentes sur y este. En Canarias, el viento, del norte, soplará flojo o moderado.