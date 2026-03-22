Loles León: “El médico le dijo a mi madre que estaba perturbada por no querer casarme"

Sin miedos, sin filtros y sin censura, Loles y sus invitados, Bibiana Fernández, Nicolás Coronado, Aldo Comas, Mar Abascal y la colaboradora Marina Rivers, han abordado algunos de los temas más candentes de la actualidad en Zero Dramas.

¿Por qué los jóvenes se están volviendo más tradicionales? Nicolás Coronado responsabiliza de ello, parcialmente, al feminismo actual que ya no refleja, según él, una lucha por la igualdad, sino únicamente por los derechos de las mujeres. Aldo señaló “la turra que se ha dado con el feminismo” frente a otras luchas sociales. A esto, Bibiana Fernández respondió que “la palabra igualdad a la gente le da miedo, cuando en realidad no se trata de ser iguales sino complementarios y tener los mismos derechos”. Marina Rivers apuntó a la desventaja estructural en que se encuentran todavía las mujeres: “Tienen que compaginar las tareas del hogar y la crianza de los hijos; tienen que elegir trabajos parciales que están peor remunerados y por tanto se sacrifican”.

Loles León: “Yo estaba desesperada, puse un anuncio en el periódico” Esta vuelta al pasado afecta también al amor: muchos hombres buscan, hoy en día, únicamente mujeres vírgenes. Esto ha sorprendido a Bibiana Fernández: “Yo creo que una mujer con más relaciones, sabe más”. También Nicolás Coronado se ha mostrado crítico con esta moda: “El hombre que no se siente formado, busca a una mujer sin experiencia para sentirse poderoso en esa situación”. Los integrantes de la mesa compartieron entonces historias sobre sus primeras veces: “Mi primera vez fue un horror”, declaró Mar Abascal, y Loles relató cómo consiguió tener sexo por primera vez: “Yo estaba desesperada, puse un anuncio en el periódico a ver quién me quería desvirgar, porque no había manera”. Para comprender esta nueva fijación por la virginidad, Loles ha traído al plató de Zero Dramas a José Chof, guardia civil y creador de contenido, que ha generado polémica en las redes sociales por haber emprendido una “segunda virginidad” en su camino para encontrar el amor: “Es muy difícil a día de hoy encontrar una mujer que se quiera reservar para encontrar una persona”. 00.40 min José Chof y su “segunda virginidad”: “Busco a una chica católica” Han sido precisamente sus experiencias sexuales previas las que lo han acercado a esta nueva forma de comprender el sexo: “Esto que me ha dado Dios tan bonito, es para compartirlo con una única persona”. La socióloga Miriam Jiménez Lastra ha explicado a Loles y sus invitados que la virginidad no es más que una narrativa social para subordinar a las mujeres.

“Esas mujeres están en una cárcel económica porque dependen de su marido” En segundo lugar, la mesa ha abordado el tema de las tradwives, mujeres que promueven en redes los roles de género tradicionales. Para Bibiana Fernández, este tema se resuelve en una cuestión de preferencias: “Una mujer que se queda en casa y es ama de casa, me parece tan legítimo como cualquier otra cosa, porque la libertad es elección”. Nicolás Coronado cuestiona que esta sea una decisión como cualquier otra: “La mujer que se queda en casa, que no tiene un trabajo, que no tiene ingresos propios, ¿qué libertad tiene?”. Con esto está de acuerdo Marina Rivers: “Esas mujeres están en una cárcel económica porque dependen de su marido. Es un trabajo gratis”. 01.01 min Bibiana Fernández: “Yo fui hermana de la Transición porque este país y yo transicionamos en paralelo” Loles trajo a plató al influencer Licki García, que se hizo viral en redes por compartir vídeos donde cocinaba y limpiaba para su marido. Con el tiempo, Licki se dio cuenta que estaba dejándose a sí mismo de lado: “Yo me descuidé mucho”, afirma. En retrospectiva, ha comprendido que su relación era tóxica y ha descubierto que “la vida es mucho más que estar sirviendo a alguien”.

“Cuando tu padre es una de las mayores estrellas, tú creces pensando que ser actor es accesible” Finalmente, Loles y sus invitados han examinado el tema de los nepo babies, hijos de empresarios o artistas famosos que han conseguido triunfar gracias a la influencia de sus padres. Nicolás Coronado, hijo del actor José Coronado, contestó con honestidad: “Sí, yo soy un nepo baby”. El periodista Juan Sanguino se ha sentado a la mesa para arrojar un poco de luz sobre el asunto: no se trata solamente de que tu padre levante el teléfono para conseguirte tu próximo papel, sino de las facilidades que conlleva ser el hijo de un actor famoso: “Cuando tu padre es una de las mayores estrellas, tú creces pensando que ser actor es accesible”. Sin embargo, a Sanguino no le parece justo desmerecer el talento de los nepo babies solamente por sus apellidos, que si bien les abren algunas puertas, no hacen todo el trabajo por ellos: “Una vez has abierto esa puerta, luego tienes que cruzarla, que es lo difícil".