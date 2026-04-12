Guerra de Irán, última hora en directo | Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán
- Tras 14 horas de negociaciones la jornada finaliza con diferencias persistentes, las conversaciones podrían continuar durante el domingo
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 44 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua de dos semanas que pende de un hilo. Estados Unidos e Irán han concluido en la capital de Pakistán, Islamabad, la primera fase de sus negociaciones directas con señales de "optimismo". Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que desea un "verdadero pacto de paz" con el Líbano "que perdure por generaciones".
Estas son las últimas novedades:
- Netanyahu, mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de paz: "La campaña no ha terminado"
- Las conversaciones de Islamabad entran en su "fase técnica" tras un careo de alto nivel
- Teherán desmiente a Washington y niega la presencia de buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz
- Trump: "Estamos iniciando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz"
- La ONU advierte de que la guerra en el Líbano puede generar una grave crisis alimentaria
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Otra ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad ha concluido, según la agencia iraní Tasnim.
Aún persisten algunos desacuerdos serios entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en las negociaciones. Por otro lado, el gobierno de Irán ha publicado en X que las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias pendientes.
“Breaking | Iran-U.S. talks mediated by Pakistan concluded after 14 hours. Technical teams from both sides are now exchanging expert texts. Negotiations will continue despite some remaining differences.#IslamabadTalks https://t.co/MewU4uMaJN“— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 11, 2026
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Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a China que tendrá "grandes problemas" si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán. "Si China hace eso, China va a tener grandes problemas", dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.
El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.
La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.
Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf. Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.