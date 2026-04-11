Guerra de Irán, última hora en directo | Irán dice estar listo para pactar si Estados Unidos ofrece un acuerdo genuino y concede a Irán sus derechos
- JD Vance afirma que no será "receptivo" si los iraníes intentan engañarlos en las negociaciones en Pakistán
- Mueren trece miembros de las fuerzas de seguridad de Líbano en un ataque israelí en el sur
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 43 días, marcada por el anuncio de Washington y Teherán de una tregua de dos semanas que pende de un hilo. Israel y EE.UU. afirman que el alto el fuego no se aplica a Líbano, y en ese país Israel ha llevado a cabo sus mayores ataques hasta el momento, con más de 300 muertos en dos días y casi 1.900 desde el 2 de marzo. Irán ha denunciado esos ataques como una violación del acuerdo, y ha vuelto a cerrar al tránsito marítimo el estrecho de Ormuz.
Estas son las últimas novedades:
- Líbano anuncia un primer contacto directo con Israel y una reunión prevista para el próximo martes en Washington
- El líder supremo Mojtama Jameneí, en un nuevo mensaje: "Irán no busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos"
- Netanyahu ordena abrir negociaciones directas con Líbano, pero Israel sigue atacando
- JD Vance, que encabeza la delegación de EE.UU. en Islamabad, advierte a los iraníes de que no "jueguen" con ellos
- Mueren trece miembros de las fuerzas de seguridad de Líbano en un ataque israelí en el sur
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump dice que no permitirá que Irán cobre peajes a buques en el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá "bastante pronto" con o sin la cooperación del país. "No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional", afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia.
"Si están haciendo eso -nadie sabe si lo están haciendo- no lo vamos a permitir", agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales. El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.
Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante, aunque consideró que "se abrirá automáticamente" con el tiempo y subrayó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima. "Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto", dijo Trump.
Señaló además que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como "el 99 %" de las negociaciones. Trump, que deseó "suerte" al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está "derrotado" y sus fuerzas "han desaparecido".
En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario aseguró además que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones. "Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas", afirmó.
Junto a Vance participarán en las conversaciones el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por parte iraní se espera la presencia del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Algunos buques han seguido transitando por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.
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Si las precondiciones iraníes son aceptadas la negociación con Estados Unidos comenzará hoy sábado por la tarde, según la agencia iraní Tasnim.
La delegación iraní se reunirá con el primer ministro de Pakistan en la mañana de hoy sábado 11 de abril.
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Delegación iraní llega a Islamabad para las negociaciones con EEUU, según medios iraníes.
La delegación iraní para las conversaciones de paz con Estados Unidos, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, llegó a Islamabad, según reportaron agencias iraníes como Fars y Tasnim. La presencia de la delegación iraní en Pakistán no garantiza que las conversaciones hayan comenzado, sino que darán inicio cuando "la otra parte acepte las precondiciones" de Teherán para sentarse a negociar.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, entre otros, forman parte de la delegación. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, viajó este viernes a Islamabad para liderar el lado estadounidense en las negociaciones. Según la información de los medios iraníes, Vance ya se encuentra en la capital pakistaní. Previamente, Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar las negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.