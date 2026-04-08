La nueva propaganda en la guerra de Irán: Legos, memes, videojuegos y dibujos animados
- Irán: la primera guerra narrada (falsamente) con inteligencia artificial
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Vídeos generados con inteligencia artificial, recreaciones bélicas con figuras de Lego como protagonistas, memes que mezclan imágenes reales de ataques con videojuegos o secuencias de deportes como el béisbol y el baloncesto. La guerra de Irán se ha convertido en escenario de nuevos formatos de propaganda bélica, tanto para Washington como para Teherán. Te lo contamos en VerificaRTVE con la ayuda de dos expertos.
Estados Unidos e Israel fueron los primeros en abrir fuego en la guerra de Irán, con el ataque coordinado que mató al entonces líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. Desde esos primeros días, la Casa Blanca difunde propaganda bélica en un nuevo formato de vídeos cortos que pretende convertir en memes virales.
Los vídeos virales de la Casa Blanca con videojuegos, deportes y películas
Son montajes audiovisuales de menos de un minuto con millones de visualizaciones en redes sociales. Vídeos que mezclan ataques reales con imágenes del videojuego Grand Theft Auto o que recrean los gráficos de la consola Nintendo Wii. Este último vídeo corto que imita un videojuego lo difunde la Casa Blanca el mismo día que murieron en la guerra de Irán seis militares estadounidenses, según recuerda la corresponsal de TVE en Washington Cristina Olea en el Telediario.
Fuente: Perfil de X: @WhiteHouse
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La nueva propaganda bélica de la Casa Blanca que apuesta por la viralización recurre a personajes de dibujos animados como Bob Esponja. También busca conectar con los internautas con el gancho de deportes tan populares en Estados Unidos como el béisbol, el fútbol americano y los bolos.
Ángel Gómez de Ágreda, consultor en tecnología, seguridad y defensa, explica a VerificaRTVE que las imágenes que difunde Estados Unidos buscan "glorificar la letalidad de sus Fuerzas Armadas" y "vincular esta letalidad con el American way of life, apelando a los ciudadanos que viven enganchados a las películas de acción o a los deportes". "Cada acción se corresponde con un éxito deportivo y se celebra como tal", apunta. Estos vídeos propagandísticos persiguen en última instancia "la deshumanización del adversario". "No aparecen muertos y las secuencias de explosiones terminan con el destello, como si no tuvieran más consecuencias. El adversario es un avatar al que se elimina para ganar la partida", sostiene este experto.
Fuente: Perfil de X: @WhiteHouse
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Escenas de cine para convertir los vídeos de guerra en memes
En el marco de esta guerra, la Presidencia estadounidense llega a utilizar secuencias de películas de cine como Braveheart, Superman, Gladiator y Tropic Thunder para hacer propaganda con vídeos breves como este. Es un montaje que supera los 65 millones de visualizaciones, pero se topa con el rechazo del actor y director Ben Stiller: "Nunca les dimos permiso y no tenemos interés en formar parte de su máquina de propaganda. La guerra no es una película".
La propaganda bélica basada en memes no ha tenido tampoco una buena acogida entre los militares estadounidenses retirados que combatieron en las guerras de Afganistán e Irak, según ha contado en el Telediario el coronel Dave Lapan, exportavoz del Pentágono. "Es un insulto para ellos retratar la guerra de una forma tan desenfadada. La guerra no es un juego", ha dicho.
Leticia Rodríguez, profesora de Comunicación y Marketing en la Universidad de Cádiz, considera que estos nuevos formatos representan "saltos propagandísticos", como lo fueron los dibujos animados en la Segunda Guerra Mundial, y observa un proceso de "vulgarización". "Lo que nos encontramos precisamente es esa vulgarización, esa manera de instrumentalizar el conflicto para que llegue a todo el mundo de una manera general y fácilmente comprensible", dice.
Los Legos como protagonistas de la propaganda iraní
Más allá del uso de la inteligencia artificial para desinformar por parte de EE.UU., Israel e Irán, esta guerra también destaca en términos de propaganda. La República Islámica difunde vídeos de recreaciones bélicas protagonizadas por figuras de Lego.
Fuente: Perfil de X: @ExplosiveMediaa
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Son vídeos creados por Akhbar Enjefari, una plataforma que se presenta como iraní y "totalmente independiente" del régimen de los ayatolás. Sus recreaciones protagonizadas por figuras de Lego son compartidas una y otra vez por las autoridades de la República Islámica para impulsar su viralización. Puede ser la Embajada de Irán en Tailandia la que comparte el vídeo de un Lego que derriba un avión militar estadounidense o puede encargarse la legación diplomática persa en Zimbabue, difundiendo el vídeo ‘Una gran venganza para todos’, con el derribo de una estatua faraónica de Donald Trump. Llegado el caso, puede ser incluso un consulado como el de Mazar-i-Sharif, en Afganistán, el que contribuya a impulsar en redes sociales el vídeo de una persecución al piloto estadounidense tras el derribo de su caza.
Además del crecimiento en difusión conforme ha avanzado el conflicto bélico, la plataforma de vídeos de propaganda proiraní con figuras de Lego ha afrontado en abril el cierre de sus perfiles en Instagram y YouTube, según cuenta la revista estadounidense The New Yorker. La matriz de Instagram, Meta, no ha aclarado por qué ha cerrado la cuenta y YouTube ha dicho que lo hace por incumplir sus reglas.
La profesora Leticia Rodríguez cree que el objetivo de los nuevos formatos de propaganda en la guerra de Irán es "reforzar" a los "partidarios" de cada bando "para consolidar esas posturas ante el conflicto y de alguna manera que se conviertan también en prescriptores" que argumentan a su favor. Todo ello, teniendo en cuenta que "la propaganda bélica" requiere "impacto emocional". "Yo necesito que mi mensaje llegue al mayor número de personas posible para intentar persuadirles, quizás no bajo el argumento racional, bajo lo que llamamos ratio propaganda, sino a través de la senso propaganda, que es esa propaganda emocional", explica.
Fuente: Perfil de Instagram: @snntv.ai
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El protagonismo creciente de las embajadas con la propaganda bélica
La propaganda a favor de Irán se fundamenta tanto en un papel cada vez más activo de las embajadas difundiendo imágenes falsas creadas con inteligencia artificial (1, 2, 3 y 4) como en su publicación desde medios oficiales del régimen de los ayatolás. La agencia de noticias iraní SNN representa un claro ejemplo, con un perfil de Instagram que publica desde dibujos animados que ridiculizan a Donald Trump y al secretario de Guerra, Pete Hegseth a vídeos generados con inteligencia artificial que muestran el hundimiento de un portaaeronaves estadounidense. Se permite incluso difundir un vídeo generado con IA en el que el actual líder supremo iraní, Mojataba Jameneí, aparece con uniforme militar caminando entre fuego enemigo.
Las legaciones diplomáticas iraníes publican cada vez con más frecuencia fotos falsas para impulsar la propaganda a favor del régimen. Son imágenes creadas con inteligencia artificial que, por ejemplo, muestran a un Donald Trump quemado mientras proclama su victoria o presentan al líder supremo cerrando con sus puños el estrecho de Ormuz. También hay fotos que recurren el humor negro, como esta imagen que presenta como un "black friday" el derribo de varias aeronaves de EE.UU.
Independientemente del impacto de la nueva propaganda bélica difundida en redes e internet, Ángel Gómez de Ágreda apunta que los ciudadanos estadounidenses e iraníes no van a dejar de reflexionar sobre el impacto directo de esta guerra. "Más allá del enfervorizamiento inicial, cuando los americanos vayan a repostar o los iraníes vean los efectos sobre sus ciudades (especialmente sobre aquello que puede ser más emotivo y cercano o sobre el patrimonio de la Humanidad destruido o las universidades) seguirán planteándose la utilidad de la guerra", concluye.