La nueva propaganda en la guerra de Irán: Legos, memes, videojuegos y dibujos animados

Vídeos generados con inteligencia artificial, recreaciones bélicas con figuras de Lego como protagonistas, memes que mezclan imágenes reales de ataques con videojuegos o secuencias de deportes como el béisbol y el baloncesto. La guerra de Irán se ha convertido en escenario de nuevos formatos de propaganda bélica, tanto para Washington como para Teherán. Te lo contamos en VerificaRTVE con la ayuda de dos expertos.

Estados Unidos e Israel fueron los primeros en abrir fuego en la guerra de Irán, con el ataque coordinado que mató al entonces líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. Desde esos primeros días, la Casa Blanca difunde propaganda bélica en un nuevo formato de vídeos cortos que pretende convertir en memes virales.