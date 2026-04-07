Shakira lanza un dardo a los hombres y confiesa la reflexión que le transmite a sus hijos: "Hay tan pocos con palabra..."

Por fin ha llegado una de las entrevistas más esperadas de Al cielo con ella. Henar Álvarez se ha encontrado cara a cara con Shakira en plena gira internacional, en un encuentro que ha dejado titulares, confesiones y alguna que otra reflexión de las que no pasan desapercibidas. Después de meses de expectación, la artista colombiana se ha abierto como pocas veces sobre su proceso personal, su maternidad y su forma de entender el éxito, dejando claro que, incluso tras más de 30 años de carrera, sigue en plena transformación.

28.59 min Al cielo con ella - Entrevista completa de Henar a Shakira

De romperse a reconstruirse Tras uno de los momentos más duros de su vida, Shakira ha explicado cómo la música se convirtió en su refugio y en su herramienta para reconstruirse. "Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas, pero me reconstruí pieza por pieza", ha confesado. "Mi padre siempre me dijo que todo lo que necesitaba y todas las respuestas estaban dentro de mí", ha añadido. Ese proceso personal ha marcado también su gira, donde ha creado un relato emocional que va de la herida a la libertad. "Es un viaje que culmina con ese grito de 'las mujeres ya no lloran'", ha señalado. Para la artista, escribir canciones no es solo crear música: es terapia, autoconocimiento y una forma de transformar el dolor en fuerza. "Todas tenemos esa capacidad, la misma con la que sacamos adelante a nuestra familia", ha añadido. Shakira en 'Al cielo con ella'