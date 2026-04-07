Shakira lanza un dardo a los hombres y confiesa la reflexión que le transmite a sus hijos: "Hay tan pocos con palabra..."
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Por fin ha llegado una de las entrevistas más esperadas de Al cielo con ella. Henar Álvarez se ha encontrado cara a cara con Shakira en plena gira internacional, en un encuentro que ha dejado titulares, confesiones y alguna que otra reflexión de las que no pasan desapercibidas. Después de meses de expectación, la artista colombiana se ha abierto como pocas veces sobre su proceso personal, su maternidad y su forma de entender el éxito, dejando claro que, incluso tras más de 30 años de carrera, sigue en plena transformación.
De romperse a reconstruirse
Tras uno de los momentos más duros de su vida, Shakira ha explicado cómo la música se convirtió en su refugio y en su herramienta para reconstruirse. "Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas, pero me reconstruí pieza por pieza", ha confesado. "Mi padre siempre me dijo que todo lo que necesitaba y todas las respuestas estaban dentro de mí", ha añadido.
Ese proceso personal ha marcado también su gira, donde ha creado un relato emocional que va de la herida a la libertad. "Es un viaje que culmina con ese grito de 'las mujeres ya no lloran'", ha señalado. Para la artista, escribir canciones no es solo crear música: es terapia, autoconocimiento y una forma de transformar el dolor en fuerza. "Todas tenemos esa capacidad, la misma con la que sacamos adelante a nuestra familia", ha añadido.
Shakira, una 'loba' con sus hijos
Shakira también ha hablado de cómo gestiona la exposición mediática en casa y de la relación de sus hijos con las redes sociales. Lejos de la hiperconexión habitual, la artista ha optado por poner límites muy claros: no tienen móvil y el uso del iPad está restringido a una hora a la semana. Incluso ha tomado una decisión tajante: "Ya les prohibí YouTube. Espero que pronto en Estados Unidos tomen medidas como se están tomando en España. Me parece muy bien".
Para la cantante, la clave está en enseñarles a no dejarse llevar por lo que ven en internet. "Saben que la felicidad está en las cosas simples y que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice", ha explicado. "La verdad no está en las redes sociales y tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre", ha contado. De hecho, ella misma aplica esa filosofía: evita buscarse en Google y filtra lo que consume. "Yo no me meto a ver qué dice la gente de mí. Solo le digo a mi equipo: 'mandadme las cosas bonitas'".
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ha llegado al hablar sobre la educación de sus hijos y los valores que intenta transmitirles. Shakira ha recuperado una reflexión del filósofo Diógenes para explicar qué significa, para ella, ser un hombre de verdad: alguien que tiene palabra. "Pero hay tan pocos hombres con palabra…", ha lamentado. Para la artista, la palabra es lo que define al ser humano, mucho más allá de la fuerza o de cualquier estereotipo: "Tener honestidad es el valor fundamental que he intentado instalar en ellos". Una enseñanza que forma parte de la educación que quiere dar a sus hijos, en la que insiste en la importancia de la coherencia, el compromiso y la verdad en un mundo donde, según ella, cada vez cuesta más encontrarlos.