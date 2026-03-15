Shakira desvela la gran sorpresa para su gira por España: "Construiremos un estadio, va a ser algo de otro mundo”

En el último programa de Al cielo con ella en La 2, hemos podido ver un avance en exclusiva de la entrevista que Henar Álvarez ha realizado a Shakira. El programa viaja hasta México para conversar con la cantante colombiana, que hace unos días batió allí el récord de asistencia del Zócalo de Ciudad de México con un recital gratuito que reunió a más de 400.000 personas para cerrar su gira por América.

Con esta entrevista exclusiva, Shakira vuelve a RTVE, la casa de la música, que ya escogió para despedir el año pasado con una actuación especial de Nochevieja desde el teatro Hard Rock Live de Miami. "Nos vamos a La 1 y, como nos gusta hacer las cosas bien y a lo grande, nuestra primera invitada va a ser Shakira", ha anunciado Henar Álvarez antes de dar paso al vídeo exclusivo. En el avance hemos podido ver a la presentadora preguntándole por ese récord de asistencia y por cómo se siente al tener el poder de paralizar una ciudad entera. "Fue increíble, estaba hasta nerviosa", ha confesado la artista.

Ahora que ha terminado su gira por América, Henar ha querido saber cuándo podrá verla el público español. "España está reservado para el final, voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista", ha adelantado Shakira. La cantante también ha dejado caer una sorpresa final: se construirá un estadio llamado “Estadio Shakira” especialmente para esos conciertos en España.

"Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España", ha adelantado Shakira. Y aunque no ha concretado el número de conciertos que ofrecerá en nuestro país, sí que ha dado alguna pista, como que actuará en su estadio "más de dos días". No te pierdas el avance en RTVE Play.

Henar salta a La 1 Al cielo con ella, el late night semanal presentado y dirigido por Henar Álvarez, dará el salto a La 1. El programa inició su andadura en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la Corporación, donde su estreno se convirtió en el mejor debut original en la historia de la plataforma. Tras ese primer éxito, el formato llegó a La 2, cadena en la que ha consolidado su trayectoria y donde ha emitido los domingos su segunda temporada, confirmando la buena acogida del público y su lugar dentro de la oferta de entretenimiento de RTVE. El pasado miércoles, RTVE anunció en exclusiva en Directo al grano que el programa de Henar Álvarez dará muy pronto el salto a La 1. La propia presentadora ha querido despedirse del público de La 2 en el último programa emitido en la cadena: "Gracias por habernos acompañado y, por favor, seguid con nosotras cuando vayamos a La 1 porque os vamos a necesitar. Os queremos muchísimo", ha pedido Henar a los espectadores de Al cielo. 'Al cielo con ella' y Henar Alvarez saltan muy pronto a La 1 con Shakira como primera invitada PRENSA RTVE

Un centenar de invitados Por Al cielo con ella han pasado numerosas personalidades de la cultura, el deporte, las artes, la política y el mundo del entretenimiento en general. El primer programa lo estrenaron Elvira Lindo, Vania Arana y Victoria Martín y, desde entonces, han pasado por el plató figuras como Paco León, Melody, Amaral, Silvia Intxaurrondo, Pilar Eyre, Andreu Buenafuente, Ignatius Farray, Dulceida, Rigoberta Bandini, Samantha Hudson, Chanel, Chenoa, Jedet, Ada Colau, Laura Escanes, Rosa María Calaf, Hovik Keuchkerian, Lolita Flores, Silvia Abril y un sinfín de rostros. En total, 96 invitados únicos han pisado el plató, aunque algunos de ellos han repetido visita, como María Peláe, Paula Vázquez o Leticia Dolera. Al cielo con ella Al cielo con ella - Programa 1: Al cielo con… Elvira Lindo, Vania Arana y Victoria Martín Henar Álvarez recibe a Vania Arana, presidenta y portavoz del sindicato de las Kellys de Barcelona y la escritora Elvira Lindo.... Ver ahora