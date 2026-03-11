'Al cielo con ella' y Henar Alvarez saltan muy pronto a La 1 con Shakira como primera invitada

‘Al cielo con ella’, late night semanal presentado y dirigido por Henar Alvarez, saltará a La 1. El programa, que tiene la comedia como protagonista, termina su andadura en La 2 este domingo. Muy pronto estrenará su nueva etapa con una invitada de lujo para su primera emisión: Shakira.

Por el programa, una producción original de RTVE en colaboración con Producciones del Barrio, seguirán pasando algunos de los rostros más destacados e interesantes del mundo de la música, el periodismo, el humor y la interpretación, en entrevistas que se caracterizan por su estilo cercano, ácido y desenfadado.

Un formato de éxito ‘Al cielo con ella’ inició su andadura en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la Corporación. Su estreno se convirtió en el mejor estreno original de la historia de la plataforma. Después saltó a La 2, cadena donde confirmó su éxito y donde ha emitido los domingos su segunda temporada. El pasado mes de febrero destacó en audiencias con un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media. Este domingo, con motivo del 8M, logró su 2º mejor registro histórico, con un 4% de cuota y 507.000 espectadores. Su récord histórico lo obtuvo el 12 de octubre de 2025, con un 5,2% de cuota y 557.000 espectadores de media. Es además uno de los programas con más viralidad de RTVE. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidándose como uno de los formatos con mayor rendimiento digital de RTVE. En términos de consumo por plataformas, Instagram es la red clave para el formato, concentrando 252,3 millones de visualizaciones (67% del total) y cerca de 10 millones de interacciones. Le sigue Facebook, que alcanza 106 millones de visualizaciones. Estos datos reflejan la capacidad del programa para generar conversación y alcance digital, con un promedio superior a los 20 millones de visualizaciones mensuales en redes sociales desde su lanzamiento. Por el programa han pasado figuras como Ana Belén, Cristina Almeida, Alba Flores, Lolita, Juan Diego Botto, Alex de la Iglesia, Manolo García, Eduardo Casanova, Laura Escanes, Andreu Buenafuente, Asier Etxeandía, Ada Colau, o la escritora Alana Portero, entre otros.

Henar Álvarez Tras una consolidada trayectoria como guionista, presentadora de podcasts (‘El Olimpo de las diosas’ y ‘2 rubias muy legales’) y colaboradora en espacios de radio y tv como ‘Estirando el chicle’, ‘Late Xou’ con Marc Giró, o el especial ‘Las mujeres facturan’ en RTVE Play, y con casi un millón de seguidores en redes sociales, Henar Álvarez se puso al frente de su propio programa con ‘Al cielo con ella’. Afrontó el reto televisivo del show, un territorio dominado por voces masculinas, para hacer realidad las peticiones de que una mujer estuviera al frente de ese tipo de formato,. Con Henar Álvarez al frente, el programa se presenta como una plataforma para abordar temas de actualidad, cultura pop, feminismo y otros asuntos de interés. Además, Henar Álvarez acaba de ser galardonada con el premio 8M de la Delegación del Gobierno en Madrid como referente en igualdad y ‘Al cielo con ella’ ha recibido también el premio al mejor programa de la Asociación Blanco, Negro y Magenta de mujeres artistas. 00.45 min La Casa de la Música – Shakira canta "Soltera"