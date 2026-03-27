Shakira amplía a once sus conciertos en Madrid

Shakira ha anunciado dos nuevas fechas y suma ya once conciertos en Madrid desde los tres del anuncio inicial. Los días 10 y 11 de octubre se suman a los recitales que ya ha anunciado la productora de la cantante colombiana para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 octubre.

Las entradas para las nuevas fechas de los conciertos han salido a la venta este viernes a las 14 horas en El Corte Inglés, www.livenation.es y Ticketmaster.

Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music. Diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el estadio Shakira introducirá por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.