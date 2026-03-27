Shakira amplía a once sus conciertos en Madrid
- Las nuevas fechas son el 10 y 11 de octubre, mes que ya contaba con el 2, 3 y 4
- En septiembre los conciertos son el 18, 19, 20, 25, 26 y 27
Shakira ha anunciado dos nuevas fechas y suma ya once conciertos en Madrid desde los tres del anuncio inicial. Los días 10 y 11 de octubre se suman a los recitales que ya ha anunciado la productora de la cantante colombiana para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 octubre.
Las entradas para las nuevas fechas de los conciertos han salido a la venta este viernes a las 14 horas en El Corte Inglés, www.livenation.es y Ticketmaster.
Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en un recinto temporal integrado en el Iberdrola Music. Diseñado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), el estadio Shakira introducirá por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.
Destino cultural
La promotora pretende que el recinto sea un destino cultural inmersivo: "Una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán". "La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas", añade.
Macondo Park acogerá actividades como conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina.
El espacio tiene 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, según indica la organización.
La promotora ha añadido que la artista ya ha vendido 450.000 entradas en "pocas horas, un récord", han confirmado en un comunicado.