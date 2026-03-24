Shakira amplía de tres a seis sus conciertos en Madrid

Shakira dará seis conciertos dentro de su residencia europea en Madrid, tras sumar tres fechas más en el espacio Iberdrola Music, en el distinto de Villaverde, los días 18, 19 y 20 de septiembre. Dentro del recinto se ubicará lo que los organizadores han denominado el "Estadio Shakira", que acogerá a 50.000 personas cada día.

Así, estos tres nuevos conciertos se añaden a los anunciados el viernes pasado -el 25, 26 y 27 del mismo mes-. Según han adelantado el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del recinto, el Estadio Shakira, que contará con cuatro hectáreas y se ubicará dentro del recinto, diseñado específicamente para la ocasión por BIG-Bjarke Ingels Group.

En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, 'Es Latina', que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo.

Arranca la preventa Este martes arranca la preventa para las personas registradas en la web de Shakira. El pistoletazo de salida es a las diez de la mañana. La preventa continua este miércoles, 25 de marzo en la plataforma de Santander SMusic y la última para registrados en la web de Live Nation, el 26 de marzo. La hora de inicio siempre será las diez de la mañana, hora peninsular española. Las entradas para el público general se pondrán a la venta el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la web de Live Nation y de sus distribuidoras. Según las últimas informaciones, el espacio del concierto puede albergar a unos 50.000 espectadores. Respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien hizo un llamamiento para trasladar los conciertos a otro recinto porque el de Villaverde "sigue sin tener las condiciones necesarias", el presidente de Live Nation ha reiterado que es un espacio que ya ha albergado el festival Mad Cool y que estará "bien capacitado", para después añadir que no va a "entrar en lo que dice uno u otro". Y en relación a la posibilidad de que la estancia de la cantante colombiana se amplíe hasta diez conciertos, tras deslizarlo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia. "Es cuestión de si ella está dispuesta a hacer 10 experiencias únicas", ha apuntado.

Juicio contra el Mad Cool El espacio que va a acoger los conciertos de Shakira alojó un Mad Cool polémico. El pasado septiembre, la jueza de Instrucción número 34 de Madrid abría un juicio oral contra el administrador único del Mad Cool y la propia mercantil acusados de un delito contra el Medio Ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023. Sobre la posibilidad de recibir multas, el presidente de Live Nation ha asegurado que está "todo alineado" para la seguridad: "Muchos países del mundo pagarían, no multa, pagarían millones y millones para poder tener un acontecimiento como este. Un evento como Shakira voy a decir que es 10 veces más importante que la Fórmula 1. Pero no entremos en esto. Tenemos que aprender un poquito más todos a ser agradecidos, como lo soy yo, por haber elegido España y haberme permitido ser parte de este sueño". Para esta residencia europea de la artista colombiana, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park -en referencia a la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez-, con 40 hectáreas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos. Al margen de estos seis conciertos, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira.