Shakira y Piqué se separan y ya la quieren emparejar con Superman. La pareja ha confirmado su ruptura tras casi 12 años de relación a través de un escueto comunicado que ha emitido la agencia de comunicación de la cantante: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dicen. Piden respeto por sus dos hijos en común, Milan y Sasha, de nueve y siete años, respectivamente.

A lo largo de toda esta década la cantante y el futbolista han formado una de las parejas más queridas y que más portadas de la prensa rosa han protagonizado por su increíble sincronización. Su amor se confirmó durante el Mundial de Fútbol de 2010, al igual que el de Iker Casillas y Sara Carbonero, que se separaron en 2021. Siempre se han mostrado cariñosos en público aunque no hayan posado juntos en ninguna fotografía desde febrero. La cantante incluso le ha dedicado hasta siete canciones en las que habla de los ojos azules del futbolista, ¿sabes cuáles?

Ese mismo año Shakira abrió su corazón en el álbum que lleva su propio nombre . Sobre todo en "Broken record" , donde Shakira le dedica unas líneas de lo más románticas a Piqué en la letra: "No necesito seguir buscando, eres el indicado", cantaba. Algo que seguramente hoy ya no sienta... Además, siempre que ha podido ha aprovechado para hacer referencia a los ojos del futbolista , un elemento que enamoró a la cantante: "Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado", entona.

¿Se enamoró? Efectivamente . Así fue. Y lo cantó a los cuatro vientos: "Me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Nos enamoramos", asegura la cantante. Ella quería formar una enorme familia junto a Piqué, aunque finalmente solo han tenido dos hijos : "Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par", canta Shakira.

7. "Te felicito"

Es la última sensación de Shakira. Este single con Rauw Alejandro, novio de Rosalía, es ya uno de los grandes éxitos musicales de 2022. Son una de las parejas de famosos que se resistieron a pasar por el altar y... ¡menos mal! Shakira lanzó "Te felicito" a finales de abril casi de manera premonitoria... O más bien lanzando una pequeña pulla a Piqué. Esta vez no es una canción de amor, sino de despedida: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", recita la cantante colombiana. Pese a que todo indica a que la ruptura de Shakira y Piqué podría deberse a una supuesta infidelidad por parte del futbolista, fuentes cercanas a él desmienten esta información y apuntan a un desgaste emocional de la pareja.