Shakira vuelve a acaparar titulares, esta vez, no gracias a su música. Malas noticias para la cantante colombiana. La Audiencia de Barcelona acaba de avalar la decisión del juez instructor de enviar artista a juicio, acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, que habría simulado no residir en España, ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. El auto confirma que hay suficientes indicios para juzgarla. No es la única famosa que ha tenido problemas con la administración ni tampoco será la última. La lista es larga, desde Lola Flores hasta Leo Messi.

Algunos han cumplido condena, otros alcanzaron un pacto, hay quien todavía sigue en juicio, pero pocos salen absueltos. Es el caso de Xabi Alonso. El exfutbolista del Real Madrid decidió llegar hasta el final en su pleito contra el fisco, asumiendo de esta manera todos los riesgos, el de terminar en la cárcel también. No quiso pactar con la Fiscalía, como hicieron otros compañeros de profesión, y creyó en su inocencia hasta el final. La Audiencia de Madrid le absolvió de tres delitos fiscales, cuando la Fiscalía le acusaba de evadir el pago de 5 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. No todos tienen su suerte.

Lola Flores y Lolita En 1987 Lola Flores no pasaba por su mejor momento. Hacienda le reclamaba a la Faraona 50 millones de las antiguas pesetas. ¿Por qué? Estaba acusada de no haber presentado la declaración de la renta durante cuatro ejercicios. Ella defendió su inocencia hasta la saciedad. "No soy una delincuente", aseguró en una rueda de prensa en la que no pudo contener las lágrimas. Dos años después de salir a la luz la noticia, se sentaba en el banquillo y pronunciaba aquella frase que quedaría para el recuerdo: "Si una peseta diera cada español...". Lola Flores ha tenido problemas con Hacienda El de Lola Flores es uno de los nombres más importantes entre la lista de famosos que han tenido problemas con Hacienda EFE Su hija Lolita Flores también sabe lo que es tener problemas con Hacienda. Su madre le dejó "dos piernas maravillosas, mucho arte y mucho amor, pero dinero nada de nada", según sus propias palabras. Sus problemas económicos empezaron tras su boda con Pablo Durán en el año 2010. La pareja vendió la exclusiva de la ceremonia, pero Hacienda les hizo una inspección. Tenían que pagar una cantidad que, según ella, no tenía. "No he defraudado a nadie. No ha sido por fraude fiscal, sino por unas deudas que no pude pagar cuando llegaron. Vendí mi casa para pagar a Hacienda, una multa de alrededor de 600 000 euros", aseguraba Lolita. Lolita ha tenido problema con Hacienda Lolita es una de las famosas que ha tenido problemas con Hacienda GTRES GTRES

Paz Vega Paz Vega es uno de los rostros conocidos que más debe a Hacienda en la actualidad. Su nombre aparece en la lista de morosos que la Agencia Tributaria publica anualmente. La deuda de la popular actriz española, que también participó en MasterChef Celebrity, asciende a los 3 032 356 euros. La intérprete dejó claro en 2017, cuando salieron a la luz sus problemas económicos, que no se trataba de un delito fiscal, sino "una disparidad de criterios" que estaba intentando resolver. De momehnto, su nombre no ha desaparecido del listado. Paz Vega ha tenido problemas con Hacienda La modelo Paz Vega está en la lista de famosos que han tenido problemas con Hacienda GTRES GTRES

Leo Messi Leo Messi tuvo que llegar a un pacto para no ir a la cárcel. La Audiencia de Barcelona permitió que el exjugador del FC Barcelona sustituyera su pena 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública por una multa diaria de 400 euros por cada condena, lo que suma 252 000 euros, después de que haya devuelto ya el dinero defraudado y pagado una multa. Leo Messi, problemas con Hacienda Leo Messi y sus problemas con Hacienda fueron uno de los casos más sonados GTRES GTRES Estaba acusado de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 al no haber tributado en España los ingresos percibidos por la explotación de sus derechos de imagen. Su padre, Jorge Horacio Messi, también fue condenado en la causa, aunque su condena de 15 meses de prisión, conmutada por una multa total de 180 000 euros.

Sergio Ramos En 2019, Sergio Ramos tuvo que pagar a Hacienda un millón de euros por las irregularidades detectadas en la declaración de sus derechos de imagen en relación a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estaba acusado de utilizar una sociedad que le pertenecía, Sermos 32 S.L., donde depositar sus ingresos publicitarios y evitar de esta manera pagar más impuestos. Este no fue su primer encontronazo con la administración. Fue en una inspección anterior relacionada con los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008, aunque la cuantía que tuvo que abonar pro aquel entonces no fue tan alta como esta última. Sergio Ramos tuvo también problemas con Hacienda Sergio Ramos forma parte del grupo de futbolistas que han tenido problemas con Hacienda GTRES GTRES

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo consiguió llegar a un acuerdo con la Fiscalía y Hacienda. Se declaró culpable de cuatro cargos de fraude fiscal a cambio de 23 meses en prisión y 18,8 millones de euros. El futbolista, en un principio, negó todos los cargos que se le imputaban, hasta que, por consejos de sus asesores, acabó admitiendo los hecho. De esta manera, la Fiscalía sustituyó la pena de prisión por el pago de una multa de 360 000 euros. Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United GTRES GTRES

Patricia Conde Mucho se ha hablado de los problemas con Hacienda de Patricia Conde. Su nombre figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria desde 2017, cuando salió a la luz la noticia. Pocas veces la hemos escuchado hablar del tema, pero sí se pronunció al respecto cuando en 2018 salió a la luz la noticia. Patricia Conde es una de las famosas que están en esta lista La presentadora Patricia Conde forma parte de la lista de famosos que han tenido problemas con Hacienda GTRES GTRES "Afortunadamente, me gano muy bien la vida y jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar. La razón de todo esto entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte", aseguraba. Lo cierto es que sigue siendo uno de los rostros conocidos más habituales de esta lista con una deuda de 1 062 500 euros.

Ana Duato e Imanol Arias Los protagonistas de Cuéntame cómo pasó también tuvieron que hacer frente a la administración. El Ministerio Público reclamó 32 años de cárcel a Ana Duato y 27 años a Imanol Arias por 7 y 6 delitos fiscales, respectivamente. Ambos han defendido siempre su inocencia. "Confiamos en la justicia, es importante estar tranquilos. Tanto vosotros como nosotros", aseguraba la actriz ante los medios en el año 2020, una de las pocas veces que la hemos escuchado hablar acerca del tema. Ana Duato e Imanol Arias, pareja icónica de Cuéntame cómo Pasó GTRES GTRES

Javier Bardem El Tribunal Supremo ha impuesto dos sanciones, con un valor total de 151 000 euros, a la estrella de Hollywood Javier Bardem por infracciones tributarias leves derivadas de la liquidación del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007 y cometidas con la sociedad Pinguin Films, S.L. de la que era socio y administrador único. El actor recurrió en 2017, pero la sanción finalmente fue rafiticada. Javier Bardem en los Premios Platino 2022 Javier Bardem en los Premios Platino 2022 GTRES GTRES

Bibiana Fernández Bibiana Fernández se vio obligada a vender parte de su patrimonio para solucionar sus problemas con el Fisco. "Llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando. Eso de que España somos todos es mentira; soy yo sola, yo y dos o tres más", aseguraba en 2019. Bibiana Fernandez tuvo también problemas con Hacienda Bibiana Fernandez tuvo también problemas con Hacienda GTRES GTRES

Jordi Rebellón Jordi Rebellón fue condenado a pagar más de un millón de euros a Hacienda tras perder dos recursos. El actor fue acusado de evadir impuestos, facturaba indebidamente desde una sociedad y, además, se deducía sin derecho a ello algunos gastos. Jordi Rebellon también ha tenido sus problemas con Hacienda El actor Jordi Rebellon también ha tenido sus problemas con Hacienda GTRES GTRES