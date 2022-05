El vídeo del entregandor de la NBA Steve Kerr lo han compartido muchos rostros conocidos. Entre ellos, Shakira. "Este es un momento para exigir acción. No es el momento de adormecerse", clama la cantante colombiana a través de su cuenta de Instagram. Igual que su compañera Jennifer López, que reconocía estar con el "corazón roto". En su publicación, exigía a los gobernadores que pongan fin a la violencia en EEUU. "Estoy muy triste y asustada por nuestros hijos y seres queridos. Tengo miedo por todos los que enviamos a nuestros hijos a la escuela todos los días o vamos al supermercado", confesaba. El actor Chris Evans posteaba un mensaje escueto pero cargado de indignación en Twitter.

La cantante y actriz Hilary Duff también se pronunciaba a través de sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de los rostros de los niños fallecidos en la masacre: "Todas estas caras dulces, amables, amadas e inocentes. ¿¿Qué estamos haciendo? Uvalde, no sé cómo te recuperas de esta devastación. Estoy sosteniendo a mis hijos muy cerca. ¡Esto podría pasarle a cualquiera de nosotros! Incluyendo a todas las personas que se dirigieron a la convención de la NRA este fin de semana. ¿Cambiaría entonces? ¿Si este fueras tú? ¿Y su hijo perdió la vida de esta manera? Gente de Uvalde, les deseo la fuerza para seguir adelante de alguna manera. El mundo está de luto por ti".

La estrella de Hollywood Matthew McConaughey publicaba en Instagram un sentido texto. Él siente la tragedia todavía más cerca, ya que Uvalde es el sitio donde nació y donde se crió durante sus primeros años de vida. "¿Qué es lo que valoramos de verdad? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Qué pequeños sacrificios podemos hacer hoy para mantener una nación, estado y vecindario seguros y sanos mañana?", se preguntaba. "Esta es una epidemia que podemos controlar, y sea cual sea el lado en el que nos situemos, todos sabemos que podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Hay que tomar medidas para que ningún padre tenga que experimentar lo que los padres de Uvalde y los otros antes que ellos han soportado", añadía.

También la pareja del actor, Camila Alves McConaughey, se ha pronunciado al respecto, haciendo alusión a la salud mental: "Nos hemos manifestado, hemos hablado, hemos debatido, se han perdido vidas, familias en total dolor, tenemos miedo. Entiendo que este problema es complejo, la salud mental necesita ser abordada. Independientemente de su visión política de armas versus no armas, creo que todos podemos acordar las regulaciones".

También otros famosos como la cantante Taylor Swift aseguraban estar muy afectados por lo sucedido. El escritor Stephen King clamaba: "¡Control de las armas ya! ¡Alto a la masacre de inocentes".

“GUN CONTROL NOW!

STOP THE SLAUGHTER OF THE INNOCENTS!“