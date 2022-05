El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha reclamado este martes endurecer las regulaciones sobre las armas y se ha preguntado en un discurso a la nación cuándo su país se plantará ante este lobby, tras la muerte de 19 menores y dos adultos en un tiroteo en un colegio de primaria en Texas.

"Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer", ha dicho Biden en un discurso en la Casa Blanca.

"Estoy cansado. Tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer", ha recalcado el presidente visiblemente afectado, enviando de nuevo un mensaje a los legisladores de su país para regular el control de armas.

“For every parent, for every citizen, we have to make it clear to every elected official: It’s time for action.



We can do more. We must do more. pic.twitter.com/VDe0Wc7YT8“