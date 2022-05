La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, también ha condenado el crimen y ha afirmado que los dirigentes del país deben de tener el coraje de actuar para poner fin a los tiroteos. "Basta ya, como nación debemos tener el coraje de actuar y comprender el nexo de lo que constituye una política pública razonable y sensata", ha dicho Harris en una intervención en la gala anual del Instituto Estadounidense del Pacífico Asiático para Estudios del Congreso.

Visiblemente afectada, Harris ha apuntado que cada vez que pasa una tragedia como esta es descorazonador, pero, ha subrayado, esto no es nada comparado con el trance que pasan las familias de las víctimas. "Y, aun así, continúa ocurriendo", ha lamentado la vicepresidenta.

También la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, ha señalado en su cuenta de Twitter que "los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Después de años de nada más, nos estamos convirtiendo en una nación de gritos de angustia. Simplemente necesitamos legisladores dispuestos a detener el flagelo de la violencia armada en Estados Unidos que está asesinando a nuestros niños".

“Thoughts and prayers are not enough.



After years of nothing else, we are becoming a nation of anguished screams.



We simply need legislators willing to stop the scourge of gun violence in America that is murdering our children.“