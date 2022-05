El sábado, un joven blanco fuertemente armado irrumpió en un supermercado de Búfalo (Nueva York) y disparó indiscriminadamente, matando a diez personas e hiriendo a otras tres, en su mayoría negras.

El atacante llevaba puesto un casco militar con una cámara que estaba transmitiendo en vivo la acción en la plataforma Twitch.

La agencia federal FBI informó que investiga el ataque "como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales".

Tras ese tiroteo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ahecho este domingo un llamamiento a "trabajar juntos" para enfrentar el "odio". "Jill y yo rezamos por las víctimas, sus familias y la comunidad devastada por el tiroteo masivo de ayer en Buffalo, Nueva York. Nuestros corazones están apenados una vez más, pero nuestra determinación no debe flaquear; debemos trabajar juntos para abordar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de esta nación", ha escrito el mandatario en Twitter.

El mandatario y su esposa viajarán este martes a Búfalo, según ha anunciado este domingo la Casa Blanca. “El presidente y la primera dama viajarán a Buffalo para compartir el dolor de una comunidad que perdió a diez personas en un tiroteo masivo horrible y sin sentido”, ha señalado la presidencia de Estados Unidos en un comunicado.

“Jill and I pray for the victims, their families and devastated community from yesterday’s mass shooting in Buffalo, New York. Our hearts are heavy once again but our resolve must not waver; we must work together to address the hate that remains a stain on the soul of this nation.“