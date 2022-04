Un tiroteo en el metro de Nueva York deja al menos 23 heridos de diversa consideración

La Policía de Nueva York ha identificado como "persona de interés" a Frank James, un hombre de 62 años que las autoridades están buscando "con todos los recursos" disponibles, aunque todavía no se ha establecido si es el autor de los hechos.

Según ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la unidad de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, las autoridades encontraron en la escena del crimen una llave de una furgoneta de alquiler de la compañía U-Haul, que a su vez llevó a la localización del vehículo en una vía principal de Brooklyn, que ha sido acordonada y está siendo investigada.

James ha sido identificado como la persona que alquiló la furgoneta, y la policía está tratando de "localizarle para determinar su conexión con el tiroteo del metro, si es que hay alguna", ha dicho el jefe policial. "Las dos escenas del crimen, el metro y la furgoneta, siguen muy activas y aún se están procesando", ha agregado Essig.

Las fuerzas del orden han pedido la colaboración ciudadana para encontrar a Frank James, y se han ofrecido un total de 50.000 dólares de recompensa por cualquier información que pueda llevar a su localización.

"En la Policía de Nueva York estamos usando todos nuestros recursos en este caso, junto con nuestros socios del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, sus siglas en inglés)", ha afirmado Essig.

Además, el departamento de Policía de Nueva York ha difundido a través de su cuenta oficial de Twitter una imagen del sospechoso.

“This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67“