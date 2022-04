Al menos seis personas han muerto y diez han resultado heridas tras un tiroteo este domingo en Sacramento, la capital de California, Estados Unidos, ha dicho el Departamento de Policía de la ciudad.

En una rueda de prensa, la jefa de Policía de Sacramento, Kathy Lester, ha explicado que por el momento no se tiene a ningún sospechoso bajo custodia, y que no se sabe cuántas personas estuvieron involucradas en el tiroteo.

También se desconoce si las víctimas fueron elegidas deliberadamente (como parte de una represalia entre bandas, por ejemplo) o si se trató de un tiroteo indiscriminado."Todo es todavía muy preliminar. Nuestros investigadores justo están llegando a la escena del crimen", ha asegurado Lester.

“ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe“