Llevaban días lanzando pequeños mensajes que hacían presagiar que su segunda colaboración estaba a la vuelta de la esquina, pero la unión entre Ed Sheeran y Taylor Swift al fin es una realidad. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Brit Awards, el intérprete de "Bad Habits" no dudó en afirmar que tal canción existía, y que en unas horas lanzaría de forma oficial la fecha de su publicación. Y dicho y hecho: ya sabemos que el remix de "The Joker and The Queen" llegará a nuestras playlists el viernes 11 de febrero.

Aunque durante su intervención no mencionó que se trataba de tal canción, los fans más avispados de este tándem de artistas ya barajaban la posibilidad de que se tratase de ella. Un tema que ya conocíamos al estar incluido en =, el cuarto álbum de estudio de Sheeran. Aunque en aquel momento nadie se esperaba que volvería a nosotros en forma de remix junto a su gran amiga Taylor Swift.

“�� Ed Sheeran tells @LADBible at the #BRITs that he will be releasing a song with Taylor Swift on Friday. It’s anticipated to be a remix of “The Joker And The Queen.” pic.twitter.com/XHcjoihJF8 “

Letra completa "The Joker and The Queen"

How was I to know?

It's a crazy thing

I showed you my hand

And you still let me win

And who was I to say

That this was meant to be?

The road that was broken

Brought us together

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would give you a diamond ring

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

I was upside down

From the outside in

You came to the table

And you went all in

With a single word

And a gentle touch

You turned a moment

Into forever

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that could give you a diamond ring

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would give you a diamond ring

When I folded, you saw the best in me

The joker and the queen

The joker and the queen